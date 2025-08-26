few clouds
27°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.17
usd
100.0854
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕМАЊА МАТИЋ ИМА НОВИ КЛУБ: Српски фудбалер потписао уговор са Сасуолом

26.08.2025. 11:34 11:36
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
matic
Фото: Olympique Lyonnais

Некадашњи репрезентативац Србије Немања Матић потписао је уговор са Сасуолом до 30. јуна 2026. године, саопштио је данас италијански фудбалски клуб.

У саопштењу се наводи да Матић на крају сезоне може да продужи сарадњу са Сасуолом ако се испуне одређени услови из уговора.

Матић (37) је недавно раскинуо уговор са Олимпиком из Лиона, а пре тога је играо за Рен, Рому, Манчестер јунајтед, Челси, Бенфику, Витесе, Кошице и Колубару.

За репрезентацију Србије је од 2008. до 2019. године одиграо 48 мечева и постигао је два гола.

Фудбалери Сасуола су пре три дана на свом терену поражени од Наполија (0:2) у првом колу Серије А, а у наредном колу италијанског првенства гостоваће Кремонезеу.

немања матић нови клуб
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НЕМАЊА МАТИЋ НИЈЕ ВИШЕ ЧЛАН ЛИОНА: Раскинуто партнерство
matic

НЕМАЊА МАТИЋ НИЈЕ ВИШЕ ЧЛАН ЛИОНА: Раскинуто партнерство

14.08.2025. 20:33 20:35
Волим
0
Коментар
0
Сачувај