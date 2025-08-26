НЕМАЊА МАТИЋ ИМА НОВИ КЛУБ: Српски фудбалер потписао уговор са Сасуолом
26.08.2025. 11:34 11:36
Некадашњи репрезентативац Србије Немања Матић потписао је уговор са Сасуолом до 30. јуна 2026. године, саопштио је данас италијански фудбалски клуб.
У саопштењу се наводи да Матић на крају сезоне може да продужи сарадњу са Сасуолом ако се испуне одређени услови из уговора.
Матић (37) је недавно раскинуо уговор са Олимпиком из Лиона, а пре тога је играо за Рен, Рому, Манчестер јунајтед, Челси, Бенфику, Витесе, Кошице и Колубару.
За репрезентацију Србије је од 2008. до 2019. године одиграо 48 мечева и постигао је два гола.
Фудбалери Сасуола су пре три дана на свом терену поражени од Наполија (0:2) у првом колу Серије А, а у наредном колу италијанског првенства гостоваће Кремонезеу.