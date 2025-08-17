overcast clouds
НЕНАД МИЛИЈАШ: Да се напуни стадион, да се подржи екипа да лакше дође до Лиге шампиона

17.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
milijas
Фото: ФК Црвена звезда

Тренер омладинаца Црвене звезде Ненад Милијаш рекао је пред мечеве против Пафоса у плеј-офу Лиге шампиона да се у клубу годинама одлично ради и да су амбиције и циљеви све већи из године у годину и позвао навијаче да напуне стадион у уторак и подрже екипу на путу ка елити.

Звезда у уторак од 21 час дочекује Пафос у првом мечу плеј-офа Лиге шампиона.

"Ово је лепа прилика за све звездаше да подрже клуб и помогну на задњем кораку и да уђемо у Лигу шампиона. Да се напуни стадион, да се подржи екипа да лакше дође до Лиге шампиона, а после ћемо размишљати даље и о проласку групне фазе", рекао је Милијаш за Тањуг. 

Милијаш је додао да је продато више од 20 хиљада улазница и да ће Мирко Иванић бити спреман за меч у уторак, као и да Звезда има можда и најјачи тим у 21. веку. 

"Долазак Марка Арнаутовића је показатељ како се добро ради у Звезди. У клубу се ради све боље из године у годину, веће су нам амбиције и циљеви, Звезда стварно има квалитетан тим. У тиму има много добрих играча и стручном штабу је тешко да изабере најбољи тим, али сигуран сам да ће тренер Милојевић наћи право решење и направити један спој младости и искуства", навео је Милијаш.

Бивши капитен Звезде добра познајте квалитет Пафоса.

"Пафос је нови клуб, који се пробио у врх кипарског фудбала у последњих пет година, прошли пут су први пут освојили титулу, а имају убедљиво највећа улагања у тим кад је у питању кипарски фудбал. За Пафос је ово историјска шанса да уђе у Лигу шампиона, то би њима много значило, али и целом кипарском фудбалу. Ово је само прво полувреме, било би лепо да победимо 5:0, али ово је плеј-оф Лиге шампиона, нема лаких утакмица, морамо да се фокусирамо на 180 или можда и више минута борбе за пласман у Лигу шампиона. Прво да се пласирамо у Лигу шампиона, па ћемо онда да видимо шта можемо даље, а циљеви су увек високи", истакао је Милијаш.

 

ненад милијаш фк црвена звезда
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
