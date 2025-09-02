clear sky
НЕСТВАРНА ЦИФРА У ПРЕМИЈЕР ЛИГИ – ПАО РЕКОРД: Оволико су клубови потрошили на појачања, предњаче „црвени“ и „плавци“

02.09.2025. 10:26 10:28
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Dave Thompson, File

Фудбалски клубови из енглеске Премијер лиге потрошили су рекордних 3,087 милијарди фунти на појачања у летњем прелазном року.

Би-Би-Си наводи да су енглески премијерлигашки клубови до 31. августа потрошили укупно 2,73 милијарде фунти на појачања. Међутим, последњег дана прелазног рока клубови из Премијер лиге су ангажовали нова појачања, а британски рекорд оборио је Александар Исак, који је из Њукасла прешао у Ливерпул за 125 милиона фунти. 

Укупна потрошња премијерлигашких клубова на појачања током лета прошле године износила је 1,96 милијарди фунти.

Британски медији подсећају да је Ливерпул потрошио чак 415 милиона фунти на појачања у летњем прелазном року, а на другом месту је Челси који је издвојио 285 милиона фунти на нове играче.

 

