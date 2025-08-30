moderate rain
22°C
30.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОБЈАВЉЕН РАСПОРЕД ЛИГЕ ШАМПИОНА: Узбудљив почетак у Минхену и Ливерпулу

30.08.2025. 14:29 14:32
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Jon Super

Фудбалери Бајерна из Минхена дочекаће Челси, док ће Ливерпул угостити Атлетико Мадрид у првом колу Лиге шампиона, објављено је на сајту такмичења.

Нова сезона Лиге шампиона почиње 16. септембра, а прво коло играће се и 17. и 18. септембра.

Прве утакмице 16. септембра од 18.45 часова одиграће Атлетик Билбао и Арсенал, односно ПСВ и Унион Сен Жилоа.

Од 21 сат играће Реал Мадрид - Марсеј, Јувентус - Борусија Дортмунд, Тотенхем - Виљареал и Бенфика - Карабаг.

Олимпијакос и Пафос играће 17. септембра од 18.45 часова, док ће се у исто време састати Славија Праг и Боде Глимт.

Од 21 сат 17. септембра играће Пари Сен Жермен - Аталанта, Ајакс - Интер, Бајерн Минхен - Челси и Ливерпул - Атлетико Мадрид.

Клуб Бриж и Монако играће 18. септембра од 18.45 часова, док ће се у истом термину састати Копенхаген и Бајер Леверкузен.

Од 21 сат 18. септембра играће Манчестер сити - Наполи, Њукасл - Барселона, Ајнтрахт Франкфурт - Галатасарај и Спортинг Лисабон - Каират.

Друго коло на програму је 30. септембра и 1. октобра, треће коло ће се играти 21. и 22 октобра, четврто коло биће одржано 4. и 5. новембра, пето коло је 25. и 26. новембра, шесто ће бити 9. и 10. децембра, седмо коло играће се 20. и 21. јануара 2026. године, а осмо, последње коло биће 28. јануара.

Осам првопласираних екипа на табели обезбедиће директан пласман у осмину финала ЛШ, док ће клубови од 9. до 24. места играти бараж за пласман у осмину финала. 

Клубови од 25. до 36. места завршиће учешће у европским такмичењима.

Трофеј Лиге шампиона брани ПСЖ, који је прошле сезоне у финалу победио Интер 5:0.

Финале ЛШ биће одиграно 30. маја наредне године у Будимпешти.

лига шампиона фудбал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КАКАВ ЖРЕБ ЗА ЛИГУ ШАМПИОНА: Дерби до дербија, ПСЖ против Барсе и Бајерна, Реал са енглеским великанима
спорт

КАКАВ ЖРЕБ ЗА ЛИГУ ШАМПИОНА: Дерби до дербија, ПСЖ против Барсе и Бајерна, Реал са енглеским великанима

28.08.2025. 19:22 19:38
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВЕЛИКА ПРОМЕНА У ЛИГИ ШАМПИОНА: Након 15 година промењен термин финала, у ово време ће се играти за трофеј

Чеферин образложио одлуку

спорт

ВЕЛИКА ПРОМЕНА У ЛИГИ ШАМПИОНА: Након 15 година промењен термин финала, у ово време ће се играти за трофеј

28.08.2025. 13:21 13:25
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ИСТОРИЈСКИ ПЛАСМАН: Клуб из Казахстана први пут у Лиги шампиона
спорт

ИСТОРИЈСКИ ПЛАСМАН: Клуб из Казахстана први пут у Лиги шампиона

26.08.2025. 21:52 21:55
Волим
0
Коментар
0
Сачувај