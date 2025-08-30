ОБЈАВЉЕН РАСПОРЕД ЛИГЕ ШАМПИОНА: Узбудљив почетак у Минхену и Ливерпулу

Нова сезона Лиге шампиона почиње 16. септембра, а прво коло играће се и 17. и 18. септембра.

Прве утакмице 16. септембра од 18.45 часова одиграће Атлетик Билбао и Арсенал, односно ПСВ и Унион Сен Жилоа.

Од 21 сат играће Реал Мадрид - Марсеј, Јувентус - Борусија Дортмунд, Тотенхем - Виљареал и Бенфика - Карабаг.

Олимпијакос и Пафос играће 17. септембра од 18.45 часова, док ће се у исто време састати Славија Праг и Боде Глимт.

Од 21 сат 17. септембра играће Пари Сен Жермен - Аталанта, Ајакс - Интер, Бајерн Минхен - Челси и Ливерпул - Атлетико Мадрид.

Клуб Бриж и Монако играће 18. септембра од 18.45 часова, док ће се у истом термину састати Копенхаген и Бајер Леверкузен.

Од 21 сат 18. септембра играће Манчестер сити - Наполи, Њукасл - Барселона, Ајнтрахт Франкфурт - Галатасарај и Спортинг Лисабон - Каират.

Друго коло на програму је 30. септембра и 1. октобра, треће коло ће се играти 21. и 22 октобра, четврто коло биће одржано 4. и 5. новембра, пето коло је 25. и 26. новембра, шесто ће бити 9. и 10. децембра, седмо коло играће се 20. и 21. јануара 2026. године, а осмо, последње коло биће 28. јануара.

Осам првопласираних екипа на табели обезбедиће директан пласман у осмину финала ЛШ, док ће клубови од 9. до 24. места играти бараж за пласман у осмину финала.

Клубови од 25. до 36. места завршиће учешће у европским такмичењима.

Трофеј Лиге шампиона брани ПСЖ, који је прошле сезоне у финалу победио Интер 5:0.

Финале ЛШ биће одиграно 30. маја наредне године у Будимпешти.