НОВОПАЗАРЦИ СЕ ОГЛАСИЛИ ПРЕД ЗВЕЗДУ: Припремају посебан спектакл, а ово је њихов 12. играч

28.08.2025. 18:11
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФК Нови Пазар

Фудбалери Новог Пазара у недељу у 19.30 дочекују шампиона Црвену звезду у Суперлиги Србије.

Због казне је улаз навијачима забрањен на Градски стадион, а подршку ће екипи, која традиционално, за разлику од већине других клубова, има већину на трибинама у односу на присталице вечитих ривала када гостују, пружити жене и деца до 15 година.

На њих се тим узда у овој утакмици. 

– Недељни спектакл у Новом Пазару! Трибине затворене за све осим за даме и децу до 15 година – али то за нас није препрека! Ви сте они који су већ показали да носе Пазар у срцу и да можете да надгласате све! У недељу стиже шампион државе – Црвена Звезда, а ми верујемо да ће Градски стадион опет бити пун и бучан! Покажимо снагу Пазара и љубав према плавом дресу! Даме и деца – ви сте наш понос, ви сте наша снага, ви сте наш 12. играч! Никад нећеш бити сам – поручио је ФК Нови Пазар на Фејсбук профилу. 

фк нови пазар фк црвена звезда суперлига фудбал
Спорт Фудбал
