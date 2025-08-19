clear sky
ОБЈАВЉЕН САСТАВ ЗВЕЗДЕ ЗА ПАФОС Милојевићу лакше са Иванићем

19.08.2025. 20:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
ФК Црвена звезда
Фото: ФК Црвена звезда

Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић одредио је стартну поставу за први меч плеј-офа Лиге шампиона против Пафоса, са опорављеним капитеном Мирком Иванићем у тиму, и са Вељком Милосављевићем на месту штопера.

Црвена звезда: Матеус, Сеол, Милосављевић, Вељковић, Тикнизјан, Бајо, Елшник, Бабика, Иванић, Олајинка, Ндиаје. 

Пафос: Михаел, Кореја, Голдар, Лукасен, Пилеас, Пепе, Шуњић, Драгомир, Танковић, Бруно, Андерсон.

Главни судија утакмице која почиње у 21 час је Шпанац Алехандро Ернандез.

Реванш меч играће се следећег уторка у Лимасолу. Победник двомеча ће у Лигу шампиона, поражени у Лигу Европе. 

