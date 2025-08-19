ОБЈАВЉЕН САСТАВ ЗВЕЗДЕ ЗА ПАФОС Милојевићу лакше са Иванићем
Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић одредио је стартну поставу за први меч плеј-офа Лиге шампиона против Пафоса, са опорављеним капитеном Мирком Иванићем у тиму, и са Вељком Милосављевићем на месту штопера.
Црвена звезда: Матеус, Сеол, Милосављевић, Вељковић, Тикнизјан, Бајо, Елшник, Бабика, Иванић, Олајинка, Ндиаје.
Пафос: Михаел, Кореја, Голдар, Лукасен, Пилеас, Пепе, Шуњић, Драгомир, Танковић, Бруно, Андерсон.
Главни судија утакмице која почиње у 21 час је Шпанац Алехандро Ернандез.
Реванш меч играће се следећег уторка у Лимасолу. Победник двомеча ће у Лигу шампиона, поражени у Лигу Европе.
