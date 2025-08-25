clear sky
ОДЛИЧНА ВЕСТ ЗА „ОРЛОВЕ“! Један од најбољих енглеских фудбалера неће играти против Србије!

25.08.2025. 14:26
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс
s
Фото: youtube prinstcrin/ Fudbalski savez Srbije

Фудбалер Арсенала Букајо Сака одсуствоваће са терена до четири недеље због повреде задње ложе, пренео је данас Би-Би-Си.

Сака ће због те повреде пропустити утакмицу Премијер лиге против Ливерпула у недељу, као и мечеве репрезентације Енглеске у квалификацијама за Светско првенство против селекција Андоре (6. септембра) и Србије (9. септембра).

Енглески нападач је повреду задобио на утакмици против Лидса, у којој је из игре изашао у 53. минуту.

Сака је постигао 12 или више голова за Арсенал у свакој од претходне четири сезоне, док је у сезони 2022/23 био изабран и у идеалан тим Премијер лиге.

Утакмицу против Ливерпула ће можда пропустити и капитен Арсенала Мартин Едегор, који је неизвестан за тај дуел због повреде рамена.

 

"орлови" фудбалска репрезентација србије квалификације за светско првенство у фудбалу
Спорт Фудбал
