09.09.2025.
Нови Сад
ОМОЉЧАНИ БЕЗ БОДОВА У ЧОНОПЉИ Голман Петровић: Нисмо имали среће у претходним мечевима

09.09.2025.
Дневник
Дневник/Б. Стојковски
У дебитанској сезони фудбалери српсколигаша Младости из Омољице после четири кола нису успели да освоје бод.

Распоред у првим колима није ишао на руку тиму са реке Поњавице, јер су Омољичани три пута гостовали екипама Младост (БЈ), ГФК Словен и Слога (Чонопља) које се тренутно налазе у самом врху табе. Код куће су поражени од лидера Хајдука из Дивоша минималним резултатом. На гостовању у Чонопљи поражени су минималним резултатом у којој су пулени тренера Петра Дивића по приказаној игри сигурно заслужили барем бод.  У протеклим колима добре партије испред свог гола пружио је голман Вељко Петровић који је летос дошао из Дунава (Стари Бановци). 

- На још једном тешком гостовању где је домаћин био фаворит пре меча ми смо и поред пораза пружили добру игру, али бодови се на крају пишу и то је најважније у фудбалу. У појединим деловима игре нисмо били онако како би требало да играмо и остаје велики жал што смо из једне једине грешке примили гол и на крају поражени. Радимо на тренинзима добро и мораћемо да неке детаље поправимо у нашој игри, јер наш тим је млад и има квалитет, али само освојени бодови су мерило колико вредимо  –рекао је Петровић.

Тренутна позиција на табели после четири кола је тешка и нисте освојили ниједан бод.

- Знамо да смо у протеклим мечевима против јаких ривала били у најмање руку равноправни, али постигнути резултати морам да кажем нису реални приказаним нашим играма. Идемо даље и опет понављам најважнији су освојени бодови и верујем да ће и срећа се окренути на нашој страни у наредним мечевима. Лига је доста квалитетна и нема лаких ривала. Један детаљ и грешка могу да одлуче победника што се то показало нама у овим мечевима -рекао је Петровић.

Да ли сте задовољни у новом клубу прођло је три месеца.

- Могу само да похвалим средину у којој сам дошао и уверио сам се у оно што сам чуо. Клуб на челу са председником Ненадом Ђурићем функсионише на високом нивоу и атмосфера је одлична и поред наших пораза. Верујем да ћемо од следећег кола бити много бољи и успешнији што Младост заслужује -рекао је Петровић. 

На свом терену дочекујете ОФК Врбас пред својим навијачима прижељкујете прву српсколигашку победу.

- Морамо заборавити лоше резултате из претходних кола и окренути се новом ривалу. Долази нам екипа из Врбаса која је славила кући против Словена. Гости су направили квалитетан тим овог лета и није нимало лак ривал. Очекујем да ћемо бити бољи и сигурнији у овом мечу и покушати да освојимо прва три бода ове сезоне - истакао је Петровић. 

Б. Стојковски

Српска лига Војводина фк младост
Дневник/Б. Стојковски
Дневник
