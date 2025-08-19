ПРЕТИ ЗАТВАРАЊЕ ТРИБИНА
ОПАСНО ЈЕ И ВЕЛИКЕ СУ КАЗНЕ Звезда упутила званично упозорење навијачима пред меч против Пафоса
Фудбалери Црвене звезде овог уторка играју први меч плеј-офа за Лигу шампиона против Пафоса.
На свом стадиону "Рајко Митић" дочекују Кипране, а црвено-бели су пред меч упутили званично упозорење навијачима.
Саопштење са званичног сајта преносимо у целости, а тиче се употребе пиротехнике и потенцијалне казне од стране УЕФА.
- Црвена звезда у уторак 19. августа од 21 час на стадиону "Рајко Митић" дочекује кипарски Пафос у првом мечу плеј-офа за пласман у Лигу шампиона. Клуб обавештава навијаче и звездашку јавност да је Црвена звезда под условном казном од стране УЕФА, те апелује на навијаче да се понашају фер и спортски на утакмици.
Меч између Црвене звезде и Пафоса ће бити праћен од стране представника европске куће фудбала, јер се Црвена звезда налази под условном казном због употребе пиротехничких средстава. Нашем клубу прети затварање трибина у наредним утакмицама на међународној сцени.
Молимо све звездаше, који долазе на утакмицу да не користе пиротехнику на предстојећем мечу, јер последице могу бити веома штетне за клуб и наше навијаче - стоји у саопштењу.
Telegraf.rs