19.08.2025.
Нови Сад
ПРЕТИ ЗАТВАРАЊЕ ТРИБИНА

ОПАСНО ЈЕ И ВЕЛИКЕ СУ КАЗНЕ Звезда упутила званично упозорење навијачима пред меч против Пафоса

19.08.2025. 18:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
ФК Црвена звезда
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде овог уторка играју први меч плеј-офа за Лигу шампиона против Пафоса.

На свом стадиону "Рајко Митић" дочекују Кипране, а црвено-бели су пред меч упутили званично упозорење навијачима.

Саопштење са званичног сајта преносимо у целости, а тиче се употребе пиротехнике и потенцијалне казне од стране УЕФА.

- Црвена звезда у уторак 19. августа од 21 час на стадиону "Рајко Митић" дочекује кипарски Пафос у првом мечу плеј-офа за пласман у Лигу шампиона. Клуб обавештава навијаче и звездашку јавност да је Црвена звезда под условном казном од стране УЕФА, те апелује на навијаче да се понашају фер и спортски на утакмици.

Меч између Црвене звезде и Пафоса ће бити праћен од стране представника европске куће фудбала, јер се Црвена звезда налази под условном казном због употребе пиротехничких средстава. Нашем клубу прети затварање трибина у наредним утакмицама на међународној сцени.

Молимо све звездаше, који долазе на утакмицу да не користе пиротехнику на предстојећем мечу, јер последице могу бити веома штетне за клуб и наше навијаче - стоји у саопштењу.

Telegraf.rs

Спорт Фудбал
