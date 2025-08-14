ПАНЧЕВЦИ НА ОТВАРАЊУ СЕЗОНЕ У СРПСКОЈ ЛЛИГИ ВОЈВОДИНА ДОЧЕКУЈУ ТИМ СЛОБОДЕ Голман Анџић: Тешко на отварању сезоне
Фудбалери Динама из Панчева у припремним утакмицама су показали да имају квалитетан тим који ће бити у кругу кандидата за горњи део табеле.
У прошлој сезони српсколигаш са Тамиша бележио је добре резултате, али је због великог броја екипа које су испале у српској лиги опстанак обезбедио тендером. Тренер Срђан Текијашки који је екипу преузео у пролећном делу сезоне оптимиста је и после завршених припрема рекао је:
- Током припремног периода имали смо добар рад и доста играча је прошло кроз нашу селекцију и направили смо тим који ће бити верујем доста успешнији него претходних сезона. Одиграли смо пет контролних утакмица и момци су на најбољи начин искористили своје минуте проведене на терену. Почиње сезона и надам се успешна по нас све у клубу.
Први противник је Слобода из Доњег Товарника у суботу у 17.30 часова.
- Поштујемо госте као и сваког ривала без обзира где играмо. Спремали смо се и добро смо упознати са квалитетом тима из Доњег Товарника. Сигурно да желимо и идемо на победу пред својим навијачима који су показали у припремним утакмицама да су уз клуб и очекујем да ће доћи у великом броју. Сви момци су спремни и једбва чекају да меч почне - рекао је Текијашки.
Голман Миљан Анџић (на слици) који је у пролећној сезони као и на припремним утакмицама деловао сигурно испред своје мреже о протеклим припремама је рекао:
- У протеклом периоду могу рећи да смо као екипа деловали сигурно и чврсто, а што се тиче мене свој посао сам одрадио како треба у интересу резултата своје екипе. Сигурно да уз помоћ својих саиграча који такође дају свој максимум и мени је лакше да у појединим ситуацијама делујем још сигурније.
Каква је атмосфера у клубу и доста има нових играча у садашњем саставу.
- Што се тиче атмосфере увек је била на високом нивоу и то је основ за добре резултате. Дошли су нови играчи и то даје мотив свима нама да боље радимо и ствара се здрава конкуренција у тиму. Верујемо сви заједно да ћемо направити добре резултате и да сезону завршимо на најбољи начин - рекао је Анџић.
Први меч код куће Слобода (ДТ) која је прошле сезоне изненадила и однела три бода.
- Гости из Доњег Товарника су прошле сезоне су завршили на другом месту и показали да имају јако добру и искусну екипу. Код куће су нас савладали 0:1, где смо могли боље резултатски да прођемо. Имамо сада прилику за реванш и надам се да ћемо освојити прва три бода у новом првенству - истакао је Анџић.
Б. Стојковски