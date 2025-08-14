clear sky
35°C
14.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1724
usd
100.2759
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПАНЧЕВЦИ НА ОТВАРАЊУ СЕЗОНЕ У СРПСКОЈ ЛЛИГИ ВОЈВОДИНА ДОЧЕКУЈУ ТИМ СЛОБОДЕ Голман Анџић: Тешко на отварању сезоне

14.08.2025. 14:42 14:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Б. Стојковски
Коментари (0)
Golman Andžić Miljan
Фото: Golman Miljan Andžić, foto: B. Stojkovski

Фудбалери Динама из Панчева у припремним утакмицама су показали да имају квалитетан тим који ће бити у кругу кандидата за горњи део табеле.

У прошлој сезони српсколигаш са Тамиша бележио је добре резултате, али је због великог броја екипа које су испале у српској лиги опстанак обезбедио тендером. Тренер Срђан Текијашки који је екипу преузео у пролећном делу сезоне оптимиста је и после завршених припрема рекао је:

- Током припремног периода имали смо добар рад и доста играча је прошло кроз нашу селекцију и направили смо тим који ће бити верујем доста успешнији него претходних сезона. Одиграли смо пет контролних утакмица и момци су на најбољи начин искористили своје минуте проведене на терену. Почиње сезона и надам се успешна по нас све у клубу.

Први противник је Слобода из Доњег Товарника у суботу у 17.30 часова.

- Поштујемо госте као и сваког ривала без обзира где играмо. Спремали смо се и добро смо упознати са квалитетом тима из Доњег Товарника. Сигурно да желимо и идемо на победу пред својим навијачима који су показали у припремним утакмицама да су уз клуб и очекујем да ће доћи у великом броју. Сви момци су спремни и једбва чекају да меч почне - рекао је Текијашки.

Голман Миљан Анџић (на слици) који је у пролећној сезони као и на припремним утакмицама деловао сигурно испред своје мреже о протеклим припремама је рекао: 

- У протеклом периоду могу рећи да смо као екипа деловали сигурно и чврсто, а што се тиче мене свој посао сам одрадио како треба у интересу резултата своје екипе. Сигурно да уз помоћ својих саиграча који такође дају свој максимум и мени је лакше да у појединим ситуацијама делујем још сигурније.

Каква је атмосфера у клубу и доста има нових играча у садашњем саставу.

- Што се тиче атмосфере увек је била на високом нивоу и то је основ за добре резултате. Дошли су нови играчи и то даје мотив свима нама да боље радимо и ствара се здрава конкуренција у тиму. Верујемо сви заједно да ћемо направити добре резултате и да сезону завршимо на најбољи начин - рекао је Анџић.

Први меч код куће Слобода (ДТ) која је прошле сезоне изненадила и однела три бода. 

- Гости из Доњег Товарника су прошле сезоне су завршили на другом месту и  показали да имају јако добру и искусну екипу. Код куће су нас савладали 0:1, где смо могли боље резултатски да прођемо. Имамо сада прилику за реванш и надам се да ћемо освојити прва три бода у новом првенству - истакао је Анџић. 

Б. Стојковски

Српска лига Војводина фк динамо фк динамо панчево
Извор:
Дневник/Б. Стојковски
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„БРЗИ ВОЗ“ ОСТАЈЕ У СРПСКОЈ ЛИГИ Динамо добио позивницу
Џокер

„БРЗИ ВОЗ“ ОСТАЈЕ У СРПСКОЈ ЛИГИ Динамо добио позивницу

26.07.2025. 18:51 18:56
Волим
0
Коментар
0
Сачувај