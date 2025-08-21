ПОДРУЧНА ЛИГА СОМБОР Судија у Товаришеву претеривао са жутим картонима

Борац – Младост 0:2 (0:1)

ТОВАРИШЕВО: Стадион „Миладин Вујин“,гледалаца 200. Судија: Малбашић (Сомбор). Стрелци: Аџић у 23. и Драгишић у 89. минуту. Жути картони: Станишић, Гајић, Марковић, Бељин, Радман и Зелен (Борац). Црвени картон: В. Станишић у 57. минуту (Борац).

БОРАЦ: Клисарић, Миловац, Баланго, Станишић, Ћосић (Петковић), Гајић (Зелен), Марковић (Поповић), Бељин, Радман (Гламочанин), Ковачевић, Јандрић.

МЛАДОСТ: Бугарски, Ћулибрк, Петровић, Ђукић, Аџић, Туцић (Мудринић), Драгишић (Хлебец), Бундало, Проле, Грња, Зец.

Гости су то искористили — Аџић је у 23. минуту донео предност, а Драгишић је у самом финишу потврдио победу.

Домаћи су замерили судији Малбашићу на великом броју жутих картона, иако је меч био прилично коректан.

Б. Гајић

Црвенка – ЧСК пивара 1:0 (1:0)

ЦРВЕНКА: стадион „Милорад Џомба“, гледалаца 100. Судија: Горан Јанковић (Сомбор). Стрелац: Ловре у 17. минуту (аутогол). Жути картони: Мишковић (Црвенка), Кецман, Петрић, Мајсторовић (ЧСК Пивара).

ЦРВЕНКА: Марковић 8, Ј. Суботић 6 (59. Кнежевић 6), Жарић 8, Мишковић 6 (90. Трифуновић -), М. Суботић 7, Радмановић 7 (90. Радуловић -), Адамовић 6, Максимовић 7 (77. Ивић -), Бошковић 8, Бабић 7, Бакић 7.

ЧСК ПИВАРА: Танкосић 7, Кецман 6 (62. Капелан 6), Н. Пилиповић 7, Стојковић 6 (62. В. Пилиповић 6), Буквић 7, Станић 6 (62. Дујаковић 6), Лакић 6, Ралевић 6, Ловре 6, Шовен 6, Петрић 6.

На премијери сезоне, Црвенка је уписала победу и симболично испила криглу „Лав“ пива, којом су их частили гости из Челарева. Одлучујући моменат догодио се у 17. минуту — Милан Суботић је продро по левој страни, упутио оштар шут, а лопта се одбила од Ловре и завршила у мрежи. Гости су најбољу шансу имали у 76. минуту, али је голман домаћих успешно интервенисао. У финишу, Миленко Бабић је имао две прилике, али није успео да их реализује.

Ђ. Бојанић

БСК – Крила крајине 5:1 (3:1)

БАЧКИ БРЕСТОВАЦ: стадион БСК-а, гледалаца 200. Судија: Вујић (Кула). Стрелци: Ћурчија у 4. и 55, Медић у 10, Јовановић у 42. (аутогол), Павловић у 84. за БСК; Грбић у 1. минуту за Крила Крајине. Жути картон: Вујић (Крила Крајине).

БСК: Кронић 7, Станић 7 (Ђурђевић), Дивјак 7, Дулић 7, Бједов 7, Лазић 7, Медић 7.5, Ћурчија 8 (Рајковић), Симић 7 (Обрадовић 7.5), Вукадиновић 7.5 (Вејновић), Кулић 6.5 (Павловић 7.5).

КРИЛА КРАЈИНЕ: Црнчевић 6, Јовановић 6, Будисављевић 6.5, Медан 6.5, Трифуновић 6 (Вулета 6), Зелинчевић 7, Вулић 6 (Хорват 6), Грбић 6 (Албијанић 6), Ивановић 6, Ранисављев 6 (Стојановић), Вурунић 6.

Гости су повели већ у 1. минуту, али је то било све од њих. БСК је преузео контролу и убедљиво славио. Ћурчија је био најбољи појединац са два гола, а најлепши погодак постигао је млади Павловић — снажан шут са 15 метара завршио је у рашљама.

А. Чичић

Резултати: Борац 46 - Младост 0:2, Динамо 1923 - Полет 4:2, Русин - Липар 3:0, ЖАК - Кордун 2:0, Црвенка - ЧСК пивара 1:0, Раднички - Славија 1:0, БСК - Крила крајине 5:1, Раванград 2018 - Кривањ 2:0.