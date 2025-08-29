ПОЛА ВЕКА ОД ВИЦЕШАМПИОНСКОГ УЧИНКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 1975: Управа није била спремна за титулу
Сјајаним стартом у првенству фудбалери Војводине најавили су сезону у којој су са декларативног залагања, карактеристичног за почетак сваке сезоне, прешли на конкретна дела за врх суперлигашке табеле.
То је почетак који је војводинаше ветеране подсетио на истоветан старт пре тачно пола века, када су такмичење у југословенском елитном друштву завршили иза сплитског Хајдука на другој позицији.
На традиционалном дружењу четвртком, тачно у подне, председник Секције ветарана Миладин Пураћ подсетио је време када је његова генерација освојила Средњеевропки куп, али и пропустла прилику да освоји другу шампионску тотулу 1975. године. Истовремено, у име саиграча из тог периода честитао је 70. рођендан легендарном десном беку Ђорђу Вујкову, члану југословенске младе репрезентације која је 1978. године, у финалном двомечу са Источном Немачком освојила титулу континенталног шампиона.
ВИЦЕШАМПИНСКИ САСТАВ 75.
Војводина је 1975. године до вицешампионског звања стигла у саставу: Свилар, Вујков, Мокуш, Јурчић, Новоселац, Рутоњски (Трифуновић), Леринц, Ивезић, Вучековић, Павковић, Личинар.
- Лепо је да се присетимо момената из играчих дана, а имамо чега и да се сећамо – рекао је Вујков, слављеник и домаћин дружења у ВИП Сали „Кађађорђа“. – Остаје жал за титулом коју је та генерација својим квалитетом заслужила. На жалост, тадашња управа није препознала вредност колектива, способног за велика дела.
Колико је тај тим био снажан најбоље говоре победе против шампиона Хајдука, 2:0 у Новом Саду, чак 4:1 у Сплиту, што је био једини шампионов пораз на домаћем терену. Код куће су редом падали: Црвена звезда 2:1, Динамо 3:0, Партизан 2:0, а у гостима нерешено са Динамом 1:1 и Партизаном 2:2 и једини пораз у сусретима са члановима „велике четворке“ против Црвене Звезде 0:2. Хајдук на крају први са 48 бодова, Војводина за три бода краћа.
Л. Б-з