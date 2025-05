ПОЛУФИНАЛЕ ЛИГЕ КОНФЕРЕНЦИЈА: Победе Челзија и Бетиса у првим утакмицама

"Плавци" су већ у првом полувремену стекли значајну предност, пошто је на семафору било 2:0. Стрелац првог гола био је Санчо у 13. минуту, а другог Мадуеке два минута пре истека регуларног дела. У другом полувремену Ђургарден је решио да иде на све или ништа, па се могла видети значајнија промена у тактици и прелазак у офанзиву. Нападао је домаћин, стварао шансе, а успео чак и да постигне гол – преко Алемењехуа Мулугете у 68. минуту. Међутим, доволно само за почасни, јер је претходно мрежу Швеђана затресао Џексон у два наврата, у 59. и 65. минуту.

Реванш меч биће одигран 8. маја од 21 час у Лондону.

Фудбалери Бетиса су у Севиљи савладали Фиорентину резултатом 2:1 (1:0) у првој утакмици полуфинала. Значајну, али не недостижну предност остварио је шпански тим, захваљујући Езалзулију и Антонију. Њих двојица су головима у шестом, односно 4. минуту донели 2:0 свом тиму, а предност је преполовио Ранијери у 73. и оставио "виолу" у животу пред реванш.

Реванш утакмица на програму је 8. маја од 21 сат у Фиренци.

