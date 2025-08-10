ДАНАС СЕ ЗАВРШАВАЈУ СЛОВАЧКЕ НАРОДНЕ СВЕЧАНОСТИ У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ Неодвојиви део културног идентитета Србије

Свечаности у Словачком војвођанском позоришту у Бачком Петровцу су присуствовали и потпредседница Владе Србије, Адријана Месаровић, министарка привреде, амбасадор Словачке у Србији Њ.Е. Михал Павук, амбасадор Србије у Словачкој Њ.Е. Александар Накић, представници Словачке Републике, као и бројни представници покрајинске и градске управе Новог Сада.

Потпредседница Владе, Адријана Месаровић је истакла је да више од пола века ова манифестација није само културни догађај, јер она сведочи значају словачке заједнице у сложеном мозаику културног живота наше државе. Месаровић је навела и да је борба Словака за њихова права на овим просторима неодвојиво повезана са српским политичким утицајем.

- Важно место у очувању словачке културе и традиције имају и словачка евангеличка црква, као и Матица словачка - казала је Месаровић.

Она је додала да те институције представљају темељ заједнице, која два и по века чини неодвојиви део културног идентитета Србије.

- Пријатељство словачког и српског народа није грађено само на језичкој и културној блискости - оно је осведочено у заједништву у временима великих искушења - навела је Месаровић и као пример навела то што Словачка није признала Косово.

- Ово је период нашег одлучујућег напретка, наш пут је пут развоја, правде и једнакости и у том смислу можемо много да научимо од Словака - закључила је потпредседница Владе.

Национални празник Словака Словачке народне свечаности су 2009. године проглашене за Национални празник Словака у Војводини. Прве Словачке народне свечаности су одржане 1919. године. У раздобљу између светских ратова, свечаности се организују периодично, али од 1990. године, обнављањем рада Матице словачке у Србији, одржавају се сваке године, првог викенда у августу. Током Словачких народних свечаности у Бачком Петровцу сусрећу се Словаци који живе у Србији, Словаци из околних држава и Словаци из Словачке Републике.

Амбасадор Словачке у Србији Михал Павук рекао је да га радује што Словаци у Србији чувају своје обичаје и традицију.

- Ово је најзначајнији културни и мањински празник Словака у Србији и због тога је посебно задовољство бити овде у својству амбасадора - рекао је Павук.

Иначе, 63. Словачке народне свечаности ове године одржавају се од 2. до 10. августа, а програм је обухватио преко 40 културних, спортских, уметничких и духовних садржаја – од изложби и позоришних представа, до концерата фолклорних ансамбала, спортских такмичења, бициклистичких тура, дечијих програма и свечане литургије.

- Словаци на овим просторима, а посебно у Новом Саду и Војводини, дају значајан допринос укупном развоју заједнице. Град Нови Сад има изузетну сарадњу са Националним саветом словачке националне мањине, али и са удружењима грађана, установама културе. Као Град се поносимо нашом разноликошћу и веома подржавамо неговање историје, културе и традиције свих националних заједница. Сви ми заједно чинимо један мозаик, чија је суштина у хармоничном суживоту, сарадњи и јединству – нагласио је Петар Ђурђев, саветник градоначелника Новог Сада.