ПОСЛЕ РЕМИЈА ТСЦ-А СА ЈАВОРОМ У СУПЕРЛИГИ: Калезић незадовољан суђењем
Мало тога иде по добром за фудбалски клуб ТСЦ. Бачкотополчани су после три везана пораза били надомак победе против Јавора, али их је Петар Петровић у 95. минуту растужио и поставио коначних 2:2.
Водили су домаћи два пута, али им то није било довољно за прекид низа без победе. Први гол на мечу био је дело Андреја Тодороског који је силовитим ударцем погодио место где се састају пречка и статива. Гости из Ивањице су изједначили у другом полувремену преко Стефана Вилотића који је пробио одбрану домаћих и погодио ћошак гола. Искусни Саша Јовановић је на асистенцију Сарпета Синга вратио ТСЦ у предност, али је последњу реч имао Јавор преко горе поменутог Петра Петровића који је донео бод гостима малне у последњим секундама меча, а голу је претходила изгубљена лопта Синга за коју су домаћи уверени да је био прекршај.
Распродаја на северу земље
Поред тога што су резултати у последњих месец дана лоши,,плави лавови" су остали без двојице важних играча. У печалбу су отишли голман Вељко Илић који је био на ширем списку селектора Србије Драгана Стојковића, али и један од најбољих играча прошле сезоне Милош Пантовић. ТСЦ ће од трансфера Вељка Илића у пољски Лођ зарадити 700 хиљада евра, док за Милоша Пантовића грчки Панатинаикос на рачун Бачкотополчана уплатити 1.500.000 евра.
ТСЦ су ове сезоне поред поменутог двојца напустили: Петар Станић (Лудогорец), Матија Ђорђевић (Остин), Виктор Радојевић (Чикаго), Алекса Пејић (Макаби Бнеи Реин), Иван Милосављевић и Душан Стевановић (АЕЛ Лимасол), Милош Вулић (Напредак), Михајло Бањац (Краснодар), а Марко Лазетић се врато у Милан са позајмице.
У клуб су стигли: Бранко Јовичић, Тајрон Конрад, Сарпет Синг, Богдан Петровић, Саболч Мезеи и Батист Ру.
Тренер ТСЦ-а Дарије Калезић највише је причао о критеријумима судија.
-Несрећан сам што смо освојили само бод. Знали смо шта нас чека против Јавора, али нисмо издржали. Треба истаћи ситуацију пре другог гола гостује којем је претходио очигледан фаул над Сингом. У последње време пеатиђ дешавања у првенству. Судије су добиле задатак да свирају мање прекршаја пошто се овде наводно свира више прекршаја него у осталим лигама. То је погрешно, једноставно не можете да терате судију да свира мање прекршаја. Фаул је фаул и треба да се санкционише - јасан је Калезић.