ПОВРАТАК СИНИШЕ ТАЊГЕ: Ускоро на максимуму који захтева дрес Војводине, екипа дише као један
Показао је да је будућност Војводине. Повреда је само ставила “зарез”, а сада је време да настави тамо где је стао.
Синиша Тањга се вратио у тим после паузе због повреде и спреман је да надокнади све пропуштено.
– Све је трајало више него што сам очекивао, али добро, то је остало иза мене и то је најважније. Опоравио сам се и потпуно сам фокусиран на тренинге и жељу да што пре будем на максималном нивоу – рекао је Синиша за клупски сајт.
Три месеца иза њега учинила су да ментално буде још јачи.
– У почетку му је било тешко што нисам уз екипу и што не могу да помогнем, али зато сам сада још јачи и мотивисанији за оно што нас чека. Једва сам дочекао тренинге и прву утакмицу.
Наравно, сада је потребно време и стрпљење.
– На добром сам путу до дођем до жељеног нивоа, верујем да сам на максимуму који захтева дрес Војводине за највише десетак дана.
Подлога на коју долази је квалитетно постављена. Екипа игра одлично, али наравно да је здрава конкуренција само плус за све у табору “старе даме”.
– Екипа дише као један и то се види на резултатима. Атмосфера је врхунска, кренули смо добро, заиста сам задовољан, а посебно јер верујем да ћемо бити и још бољи како првенство одмиче.
Порука за крај, више него јасна:
– Ако наставимо овако да радимо и напредујемо, верујем да можемо да постигнемо велике ствари ове сезоне. Овај тим то заслужује – закључио је Синиша Тањга.
Наредни меч у Супер лиги Србије фудбалери Војводине играју 13. септембра од 20 часова на “Карађорђу” против екипе Чукаричког. У досадашњем делу сезоне Воша има скор од четири победе и два ремија и то је позиционира на треће место на табели.