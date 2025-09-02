ТАЊГА У СРЕДУ БУДИ КОЛЕКТИВ ПОСЛЕ ТРОДНЕВНОГ ОДМОРА: Четворица у репрезентацијама
После суботњег гостовања код Младости у Лучанима (0:0) у седмом суперлигашком колу, фудбалери Војводине су добили три дана одмора.
У среду у 18 часова тренер Мирослав Тањга заказао је прозивку у бази ФЦ „Вујадин Бошков“ у Ветернику, где ће да наставе припреме за такмичарска искушења која следе. Мада је у старту преполовио жељу својих изабраника да због двонедељне паузе у првенству добију четири слободна дана, Тањга је у средњем решењу пронашао начин да им да до знања да цени све што су у шест утакмица постигли и без пораза се сврстали уз Партизан и Црвену звезду у врху табеле.
У осмом колу, 13. септембра Војводина ће на „Карађорђу“ дочекати Чукарички, тим који је у шест кола постигао три победе и један нерешен резултат.
Са прозивке одсутни ће бити Драган Росић, Стефан Букинац и Колинс Сиченџе. Голман Росић је на списку селектора Драгана Стојковића за предстојеће утакмице са Летонијом (6.9) и Енглеском (9.9) у квалификацијама за Светско првенство 2026. године.
Вошин штопер Сиченџе придружио се саиграчима у репрезентацији Кеније за сусрет у квалификацијама афричке зоне са Гамбијом (5.9) и Сејшелима (9.9), док је дефанзивац Букинац на списку селектора младе репрезентације Зорана Мирковића за пријатељску утамицу са вршњацима Француске у Лоријену (8.9) у склопу припрема за Европско првенство 2027. године, које организују Србија и Албанија.
Тројици репрезентативаца из сениорског састава придружио се и предводник Вошиног омладинског погона Срђан Боровина. Талентовани нападач је на списку селектора репрезентације до 19 година Гордана Петрића за традиционални турнир „Стеван Ћеле Вилотић“, где ће упоредити вредност генерације са вршњацима из Црне Горе (4.9), Мађарске (6.9) и Португалије (9.9).