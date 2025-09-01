ВОШИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ: Четворица фудалера у националним селекцијама
Током септембарске репрезентативне паузе четворица чланова ФК Војводина добили су позиве за националне селекције.
Драган Росић – Србија
Голман Војводине Драган Росић нашао се на коначном списку Драгана Стојковића за предстојеће утакмице у квалификацијама за Светско првенство 2026. године.
Србија ће најпре гостовати Летонији 6. септембра од 15 часова, а потом 9. септембра дочекује Енглеску од 20:45.
Колинс Сиченџе – Кенија
Штопер Војводине Колинс Сиченџе нашао се на коначном списку селекције Кеније за предстојеће утакмице у квалификацијама за Светско првенство 2026. године.
Кенија дочекује Гамбију 5. септембра од 15 часова, а потом и Сејшеле 9. септембра у истом термину.
Стефан Букинац – Србија У21
Леви бек Војводине Стефан Букинац нашао се на коначном списку селектора младе репрезентације Србије Зорана Мирковића за пријатељску утакмицу са Француском.
Млада репрезентације Србије гостује Французима 8. септембра у Лоријену.
Срђан Боровина – Србија У19
Омладинац Војводине Срђан Боровина нашао се на списку U-19 селектора Србије Гордана Петрића за предстојећи турнир „Стеван Ћеле Вилотић“ који се одржава од 4. до 9. септембра.
Србија ће одмерити снаге са Црном Гором (4. септембар, 16:30), Мађарском (6. септембар 17:00), Португалом (9. септембар 17:00).