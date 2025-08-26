ПОЗНАТИ САСТАВИ ЗВЕЗДЕ И ПАФОСА: Милојевић са два шпица у борби за Лигу шампиона
26.08.2025. 20:06 20:08
Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић уврстио је у стартну поставу два шпица, Бруна Дуартеа и Шерифа Ндијаеа, за вечерашњи реванш меч против Пафоса у плеј-офу Лиге шампиона.
Звезда ће на Кипру покушати на надокнади минус из првог меча у ком је поражена резултатом 2:1.
Пафос: Микаел, Кореја, Голдар, Лукасен, Пилеас, Пепе, Шуњић, Оршић, Драгомир, Бруно, Андерсон.
Звезда: Матеус, Сеол, Милосављевић, Вељковић, Тикнизјан, Елшник, Крунић, Бабика, Иванић, Дуарте, Ндијае.
Меч у Лимасолу, где Пафос игра као домаћин европске утакмице, почиње у 21 час, а главни судија је Енглез Мајкл Оливер.
Победник двомеча ће у Лигу шампиона, поражени у Лигу Европе.