ПОЗНАТИ САСТАВИ ЗВЕЗДЕ И ПАФОСА: Милојевић са два шпица у борби за Лигу шампиона

26.08.2025. 20:06
Фото: ФК Црвена звезда

Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић уврстио је у стартну поставу два шпица, Бруна Дуартеа и Шерифа Ндијаеа, за вечерашњи реванш меч против Пафоса у плеј-офу Лиге шампиона.

Звезда ће на Кипру покушати на надокнади минус из првог меча у ком је поражена резултатом 2:1. 

Пафос: Микаел, Кореја, Голдар, Лукасен, Пилеас, Пепе, Шуњић, Оршић, Драгомир, Бруно, Андерсон.

Звезда: Матеус, Сеол, Милосављевић, Вељковић, Тикнизјан, Елшник, Крунић, Бабика, Иванић, Дуарте, Ндијае.

Меч у Лимасолу, где Пафос игра као домаћин европске утакмице, почиње у 21 час, а главни судија је Енглез Мајкл Оливер. 

Победник двомеча ће у Лигу шампиона, поражени у Лигу Европе.

