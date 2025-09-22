Оче­ки­ва­но, дру­го­пла­си­ра­ни Зма­је­ви су од стар­та кре­ну­ли на­пред и већ у пр­вих шест ми­ну­та за­пре­ти­ли два пу­та. Оуан­ди­не шу­те­ве за­у­ста­вио је до­бро по­ста­вље­ни гол­ман Кне­же­вић. Пре­ко Ву­ка Бо­шка­на, го­сти су уз­вра­ти­ли сла­би­јим за­хва­том гла­вом, па сре­ди­ном по­лу­вре­ме­на и – по­гот­ком. Сја­јан пас ка­пи­те­на Та­на­си­на, пре­ко це­лог те­ре­на, Бо­шкан је још бо­ље ус­пео да су­стиг­не, на ула­ску у ше­сна­е­сте­рац из­др­жао је ду­ел са То­до­ром Пе­тро­ви­ћем и хлад­но­крв­но пла­си­рао лоп­ту по­ред гол­ма­на Фи­ли­по­ви­ћа – 0:1.



У 38. ми­ну­ту, Ка­раћ је мо­гао да ка­зни сла­бо ис­пу­ца­ва­ње до­ма­ћег де­фан­зив­ца, али је из чи­сте си­ту­а­ци­је ту­као пра­во у Фи­ли­по­ви­ћа.

Олак­ша­ње до­ма­ћих ни­је тра­ја­ло ду­го, по­што су уочи пре­да­ха још јед­ном мо­ра­ли на цен­тар. По­сле цен­тар­шу­та из сло­бод­ња­ка са ле­ве стра­не, Пи­ваш је са дру­ге ста­ти­ве играо гла­вом, па за њим и Бо­шкан, ко­ји је по­слао лоп­ту у ме­ту – 0:2. У по­ме­ну­тој си­ту­а­ци­ји на пра­вом ме­сту се на­ла­зио и Па­у­но­вић, да ове­ри по­го­дак ко­ји је, сва­ка­ко, при­пи­сан Ву­ку Бо­шка­ну.

С. С.

Во­ждо­вац – Ка­бел 0:2 (0:2)

БЕ­О­ГРАД: Ста­ди­он Во­ждов­ца. Гле­да­ла­ца: 300. Су­ди­ја: Мла­ден Ја­ко­вље­вић. Стрел­ци: Бо­шкан у 25. и 45+1. ми­ну­ту. Жу­ти кар­то­ни: Оуан­да, Не­до­вић (Во­ждо­вац), Ко­чо­вић, Па­у­но­вић, Пи­ваш, Та­на­син (Ка­бел). Цр­ве­ни кар­тон: по­моћ­ни тре­нер Дра­го­вић (Во­ждо­вац) у 67. ми­ну­ту.

ВО­ЖДО­ВАЦ: Фи­ли­по­вић 7, Ко­ва­че­вић 7, У. Пе­тро­вић 6,5 (од 46. Јан­ко­вић 6,5), Оуан­да 6,5 (од 63. Ма­шо­вић 6,5), Ђу­рић 6,5 (од 58. Све­тли­чић 6,5), Про­да­нић 6,5, Лу­кић 6,5 (од 82. Сте­вић -), Не­до­вић 6,5, Кне­же­вић 6,5, Т. Пе­тро­вић 6,5, Ди­ми­трић 6,5 (од 46. Ма­тић 6,5).

КА­БЕЛ: Кне­же­вић 8, Па­вић 7, Па­у­но­вић 7 (од 69. Кља­јић -), Ко­чо­вић 7, Ка­раћ 7 (од 55. Нин­ко­вић 7), Пе­трић 7, Но­вев­ски 7 (од 75. Ста­ни­са­вље­вић -), Бо­шкан 8 (од 55. Че­ча­рић 7), Ђу­рић 7 (од 75. Ја­њић -), Та­на­син 7,5, Пи­ваш 7.