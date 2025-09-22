ПРВА ФУДБАЛСКА ЛИГА Бошкан "туширао" домаћина
Головима двоструког стрелца, Вука Бошкана, Новосађани су на београдском Крову шокирали фаворизованог домаћина. Вешто су искористили шансе и потом добро затворили прилазе ка свом голу, те сасвим заслужено славили велики тријумф – 0:2.
Очекивано, другопласирани Змајеви су од старта кренули напред и већ у првих шест минута запретили два пута. Оуандине шутеве зауставио је добро постављени голман Кнежевић. Преко Вука Бошкана, гости су узвратили слабијим захватом главом, па средином полувремена и – поготком. Сјајан пас капитена Танасина, преко целог терена, Бошкан је још боље успео да сустигне, на уласку у шеснаестерац издржао је дуел са Тодором Петровићем и хладнокрвно пласирао лопту поред голмана Филиповића – 0:1.
У 38. минуту, Караћ је могао да казни слабо испуцавање домаћег дефанзивца, али је из чисте ситуације тукао право у Филиповића.
Олакшање домаћих није трајало дуго, пошто су уочи предаха још једном морали на центар. После центаршута из слободњака са леве стране, Пиваш је са друге стативе играо главом, па за њим и Бошкан, који је послао лопту у мету – 0:2. У поменутој ситуацији на правом месту се налазио и Пауновић, да овери погодак који је, свакако, приписан Вуку Бошкану.
С. С.
Вождовац – Кабел 0:2 (0:2)
БЕОГРАД: Стадион Вождовца. Гледалаца: 300. Судија: Младен Јаковљевић. Стрелци: Бошкан у 25. и 45+1. минуту. Жути картони: Оуанда, Недовић (Вождовац), Кочовић, Пауновић, Пиваш, Танасин (Кабел). Црвени картон: помоћни тренер Драговић (Вождовац) у 67. минуту.
ВОЖДОВАЦ: Филиповић 7, Ковачевић 7, У. Петровић 6,5 (од 46. Јанковић 6,5), Оуанда 6,5 (од 63. Машовић 6,5), Ђурић 6,5 (од 58. Светличић 6,5), Проданић 6,5, Лукић 6,5 (од 82. Стевић -), Недовић 6,5, Кнежевић 6,5, Т. Петровић 6,5, Димитрић 6,5 (од 46. Матић 6,5).
КАБЕЛ: Кнежевић 8, Павић 7, Пауновић 7 (од 69. Кљајић -), Кочовић 7, Караћ 7 (од 55. Нинковић 7), Петрић 7, Новевски 7 (од 75. Станисављевић -), Бошкан 8 (од 55. Чечарић 7), Ђурић 7 (од 75. Јањић -), Танасин 7,5, Пиваш 7.