ПРЕМИНУО СЛОБОДАН ПОПОВИЋ дугогодишњи председник Скупштине сурдуличког Радника

popovic
Фото: FK Radnik

Дугогодишњи председник Скупштине ФК Радник Сурдулица Слободан Бобан Поповић, преминуо је у недељу, објавио је сурдулички клуб.

- Са дубоком тугом обавештавамо јавност да нас је јуче прерано напустио Слободан Бобан Поповић, дугогодишњи председник Скупштине Фудбалског клуба Радник. Слободан је био изузетан спортски радник и искрени пријатељ спорта. Годинама се залагао за унапређење спорта у нашој општини, верујући да спорт мора имати своје заслужено место у друштву. Као бивши спортиста, увек је пружао несебичну подршку нашим спортистима и био им снажан ветар у леђа.

Иако му је кошарка била највећа љубав, никада није пропуштао утакмице нашег фудбалског клуба. Био је веран члан ФК Радник и део нашег колектива, не само формално већ и срцем. Његов одлазак оставља велику празнину, али и обавезу да наставимо путем којим нас је водио – путем посвећености, заједништва и љубави према спорту.

Комеморација ће се одржати у Великој сали Сурдуличког културног центра, у уторак, 26. августа 2025. године, са почетком у 10 часова. Сахрана ће бити истог дана у 14 часова, на Старом сурдуличком гробљу.

Фудбалски клуб Радник изражава искрено саучешће породици, пријатељима и свима који су имали част да га познају. Почивај у миру, чика Бобане - стоји у поруци ФК Радник.

 

 

 

преминуо ФК Радник фк радник сурдулица
Спорт Фудбал
