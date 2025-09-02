ПРОМЕНЕ КОД ЕНГЛЕЗА ЗА ДУЕЛ У БЕОГРАДУ: Нова имена у Тухеловом саставу
02.09.2025. 16:55 16:58
Селектор фудбалера Енглеске Томас Тухел позвао је накнадно у репрезентацију два играча за мечеве квалификација за Светско првенство против Андоре и Србије.
Члан Милана Рубен Лофтус-Чик се вратио у државни тим после шест година, а и он и Џарел Куанса, играч Бајера из Леверкузена, добили су позив после повлачења Адама Вортона из тима због повреде.
Енглеска у мечевима Групе К квалификација за Светско првенство прво у суботу дочекује Андору у Бирмингему, а три дана касније долази у Београд на гостовање Србији.
Тухелови изабраници имају максималан учинак после три одиграна меча, Србија има четири бода из две утакмице. Директан пласман на Мондијал обезбедиће само победник групе.