ПРОМЕНЕ КОД ЕНГЛЕЗА ЗА ДУЕЛ У БЕОГРАДУ: Нова имена у Тухеловом саставу

02.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Kin Cheung

Селектор фудбалера Енглеске Томас Тухел позвао је накнадно у репрезентацију два играча за мечеве квалификација за Светско првенство против Андоре и Србије.

Члан Милана Рубен Лофтус-Чик се вратио у државни тим после шест година, а и он и Џарел Куанса, играч Бајера из Леверкузена, добили су позив после повлачења Адама Вортона из тима због повреде.

Енглеска у мечевима Групе К квалификација за Светско првенство прво у суботу дочекује Андору у Бирмингему, а три дана касније долази у Београд на гостовање Србији. 

Тухелови изабраници имају максималан учинак после три одиграна меча, Србија има четири бода из две утакмице. Директан пласман на Мондијал обезбедиће само победник групе. 

 

мундијал 2026 фудбалска репрезентација србије томас тухел
Спорт Фудбал
