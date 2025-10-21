ПРВА НОВОСАДСКА ЛИГА Хајдук доминирао у Чуругу, Ачански и Тривуновић решили меч против Степановићева
Хајдук – Омладинац 5:2 (2:1)
ЧУРУГ: стадион Хајдука, гледалаца око 150. Судија: Јосић (Нови Сад).
Стрелци: Ачански 7, Родић 25. аутогол, Клисара 71. Тривуновић 76, 79. за Хајдук; Станковић 44. аутогол, Панић 75. за Омладинац.
Жути картони: Срећков, Антонић Хајдук; Панић, Ристић, Мартиновић Омладинац.
ХАЈДУК: Радановић 8, Танасић 7, Антонић 7, Мишковић 7, Тривуновић 8 (Царевић), Клисара 7 (Лазић), Росић 7, Станковић 7, Ачански 8, Срећков 7, Зекоња 7 (Марковић).
ОМЛАДИНАЦ: Дангубић 7, Пилиповић 6, Јакшић 6, Родић 6, Панић 6, Шомођварац 6, Бецић 6 (Софранић), Ристић 6, Кресоја 6 (Томљановић), Мартиновић 6, Мрђан 6.
Обострано отворено играло се у Чуругу где су фудбалери Хајдука после врло добре игре у свему надвисили госте из Степановићева.
Агилни и вредни Стефан Ачански, који је био најистакнутији актер овог сусрета, донео је у уводним минутима предност домаћину.
Убрзо након тога после изведенеог корнера приморао је Славка Родића да погоди сопствену мрежу. У завршници овог дела игре гости су преполовили предност домаћина аутоголом Дејана Станковића.
У наставку голове за Хајдук постигли су Огњен Клисара, а двоструки стрелац био је Дуле Тривуновић, док је гол за госте постигао Никола Панић. Вредно помена у завршници ове утакмице је и одбрањени пенал врло доброг голмана Хајдука Вељка Радановића.
П. Бундало
Петроварадин - ЖСК 7:0 (3:0)
ПЕТРОВАРАДИН: Игралиште Петроварадина, гледалаца 80, судија: Марковић (Нови Сад), стрелци: Мудрић у 4. Анушић у 24. 34. и 68. Ракановић у 55. и 74. и Вукобратовић у 66. минуту. Жути картони: Гавришић (Петроварадин), Џамбас (ЖСК).
ПЕТРОВАРАДИН: Страјнић, Шурлан, Вукобратовић (Земцов), Гардиновачки (Поповић), Карталија, Гавришић, Губеринић (Нинковић), Чича (Стантић), Ракановић, Анушић, Мудрић (Папуга).
ЖСК: Доведан, Брежњак, Д. Ђурђић, Попржен (Марковић), Грбић (А. Ђурђић), Исаковски (Везилић), Јовановић, Солдат, Клисарић, Марков, Џамбас (Јерковић).
Бравура фудбалера Петроварадина пред домаћом публиком. Испратили су госте из Жабља са седам погодака у мрежи.
Хет трик постигао је Анушић, а са два погодка истакао се и Ракановић. Овом победом домаћи фудбалери држе прикључак за водећим екипама.
Борац - Јединство 1:0 (0:0)
НОВИ САД: Игралиште Борца на Клиси, гледалаца 100, судија: Вучковић (Сремска Каменица), стрелац: Живак у 82. минуту. Жути картони: Јозић, Богојевић (Борац), Клинцов, Додић, Станић, Виторац (Јединство).
БОРАЦ: Ђурђевац, Свитић, Павлови, Гргић (Перић), Јозић, Амиџић, Томин, Богојевић, Мишчевић, Адамек (Живак), Тубић.
ЈЕДИНСТВО: Танкосић, Клинцов, Додић, Рондовић, Тепић, Илијин (Вечански), Станчић, Виторац, пановић, Ћирин (Радмановац), Малиновић.
На Клиси је виђена борбена утакмица у којој је пресудио еврогол Живака. У првом делу сусрета углавном се играло на средини терена, мада су домаћи пропустили стопостотну прилику да поведу.
Пробио је Павловић по десној страни, заврнуо лопту, а Томин из непосредне близине није успео да савлада Танкосића. Након одмора - иста слика, играло се тврдо, без већих прилика. Ипак, у 82 минуту, публика је видела еврогол.
Након повратне лопте Гргића, са неких 20-ак метара Живак је распалио по лопти левом, слабијом ногом, а лопта је завршила у самим рашљама немоћног Танкосића. Пред крај сусрета фудбалери Борца могли су да удвоструче предност, поново је Павловић центрирао, Томин примио лопту и несебично упослио Живака који је шутирао право у голмана.
Црвена звезда - Пролетер 0:4 (0:3)
НОВИ САД: Игралиште Црвена звезда на Видовданском насељу, гледалаца 100, судија: Каплијев (Нови Сад), стелци: Паповић у 25. и 45+1. Бабић у 43. и Миловац у 59. минуту. Жути картон: Роксандић (Ц. звезда).
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Цветиновић, Девушић, Станковић, Рељић (Роксандић), Папрић, Смајић (Дмичић), Поповић, Јанић, Играчев, Суботин, Папак.
ПРОЛЕТЕР: Недељковић, Бараћ, Илић, Вуковић, Прљевић, Вукашиновић, Бабић, Паповић (Видарић), Губеринић, Маринковић, Миловац.
У комшијском дербију фудбалери Пролетера надиграли су екипу Црвене звезде у свим сегментима игре.
Након првих 45 минута гости су стекли предност од три гола, у наставку игре држали конце у својим рукама и још једним поготком потврдили победу.
Славија - Футог 1:2 (1:1)
НОВИ САД: Игралиште Славија на Салајки, гледалаца 80, судија: Мачкић (Каћ), стрелци: Ерор у 40. за Славију, а Чепић у 32. и Шумар у 81. минуту за Футог. Жути картони: Медић, Шумар, Чепић (Футог). Црвени картони: Вукотић (Славија), Мандић (Футог).
СЛАВИЈА: Барјактаровић, Лековић, Гајић, Блешић, Богданов (Вулетић), Батинић, Путник, Ерор, Остојић (Иконић), Станковић (Вукотић), Ћеха (Ђурђев).
ФУТОГ: Мандић, Медић, Шумар, Швоња, Милић, Попадић, Панић (Вулић), Трифуновић (Бероња), Н. Кутањац, Токин, Чепић.
На Салајци се догодило изненађење, искусна екипа из Футога однела је лидеру цео плен.
У првом полувремену утакмица је била изједначена и на одмор се отишло у егалу. Прво је искусни Душан Чепић довео госте у вођство, да би неколико минута касније Ерор поравнао резултат.
У другом делу сусрета виђена је доста нервозна утакмица где је судија Мачкић поделио два црвена картона. Домаћи су имали благу иницијативу, али одлични Шумар је пред крај погодио за вредну победу Футожана.
Фрушкогорац - Тител 0:4 (0:2)
СРЕМСКА КАМЕНИЦА: Игралиште Фрушкогораца, гледалаца 100, судија: Лукић (Нови Сад), стрелци: Карас у 5. и 45+1. Стојановић у 56. и 88. минуту за Тител. Жути картони: Чеке, Карас (Тител).
ФРУШКОГОРАЦ: Ђуранин, Лазић, Бучо (Думонић), Ранисављевић, Јевтић (Вулетић), Бркљача (Стевановић), Бајић (Ерић), Пекановић, Станић, Башић Палковић (Мајсторовић), Перовић.
ТИТЕЛ: Ћурувија, Петровић (Јованов), Шер, Мијић, Јосиповић (Стојановић), Павков (Ј. Караташевски), Цетењи (Ружин), М. Карас, Пешти, Чеке, Д. Карас.
Фудбалери Фрушкогорца доживели су још један пораз на свом терену. На самом почетку утакмице није деловало да ће тако бити, јер већ у 4. минуту домаћи су имали казнени ударац, међутим Јевтић није успео да савлада голмана гостију Ћурувију.
Већ у следећем нападу Титељани постижу водећи погодак преко Караса. Имали су Каменичани након примљеног погодка неколико изгледних прилика за изједначење, али без резултата.
Погађали су само гости, и то још једном Карас и у другом делу два пута Стојановић.
Шајкаш - Југовић 0:0
КОВИЉ: СЦ “Ада”, гледалаца 80, судија. Морача (Сремски Карловци). Жути картони: Пушић (Шајкаш), Гвозденовић (Југовић).
ШАЈКАШ: Јосимов, Бишкуповић, Мићин, Кунић, Хорват, Алексић, Ђаковић, Деспотов, Беновић, Пушић, Васић (Михајловић).
ЈУГОВИЋ: Јањин, Гаврилов, Гвозденовић, Чичак (Шите, Сјитивуч), Ђекић, Рис, Николић, Миљанић, Илић, Пантелић, Сукара.
Сириг - Цемент 2:2 (1:2)
СИРИГ: Игралиште Сириг, гледалаца 60, судија: Влајић (Буковац), стрелци: Петровић у 3. и Полић у 75. за Сириг, а Татић у 21. (из пенала) и Ћулум у 26. минуту за Цемент. Жути картони: Ђисалов, Петровић (Сириг), Татић и Ћулум, Зељковић (Цемент).
СИРИГ: Војводић, Ђисалов, Полић (Вулић), Петровић, Дражић, Вучковић, Рајачић (Видовић), Којовић (Шведић), Берић (Брежњак), Латковић, Косић.
ЦЕМЕНТ: Мандић, В. Сапунџић, Шаренац, Татић (Лазић), Ћулум, Ракић (Зељковић), Н. Сапунџић, Ђаковић (Убовић), Ђерић, Жакула, Вучковић.
Припремио: Ђ. Л.