РАДОСТ ПОСЛЕ 264 ДАНА: Огрејало сунце и фудбалере Бечеја
Ко чека, дочека! У ово су се уверили фудбалери ОФК Бечеј 1918 у суботу у Раткову.
Да би све било јасније, морамо се вратити годину дана уназад. Бечејци су у утакмици за бодове победили пред својим навијачима минималним резултатом Слободу из Доњег Товарника у другом колу српсколигашког каравана, а онда су постили до суботњег другог кола војвођанског каравана, где су на гостовању у Раткову головима Стефана Јанковића победили Раднички 1918 са 2:0.
– Даривали смо пре почетка утакмице домаћина, тачније житеља Раткова Звездана Остојића, који је својевремено бранио боје Бечеја, клупским дресом и поклонима с клупским обележјем, а после смо, условно речено, то надокнадили освајањем бодова. Били смо бољи и заслужено славили, мада смо код постизања голова имали и срећу да су домаћи играчи погрешили – искрен је тренер Бечејаца Лазар Дабижљевић и додаје. – Отворили смо утакмицу доста бојажљиво, ваљда због пораза у првом колу, али како је време одмицало ослободили смо се тог притиска и играли веома дисциплиновано, што је допринело освајању првих бодова у актуелној сезони.
Бечејце са Ратковом вежу и успомене на, на жалост преминулог у време короне, тренера Љубомира Спасића, који је као млад и перспективан стручњак водио са клупе Бечејце у сезони 1973/74.
Јунак победе после годину дана је повратник у матичну средину Стафан Јанковић. Очито да му је каљење у суседном Бачком Градишту било од користи, јер је стекао самопоуздање и фудбалски квалитет је дошао до пуног изражаја, а, с обзиром да је тек закорачио у трећу деценију живота, време ради за њега и тек ће показати колико вреди. Постигао је гол у поразу на овосезонској премијери у у Стапару и сада два у Раткову.
– Свакако да сам задовољан што су моји голови одлучили победника и што смо, најзад, прекинули тако дуг пост. Код првог гола није било асистенције, јер сам се докопао лопте притиском на одбрану домаћина, а код другог ме је упослио Сел. Види се да је повреда, због које сам пропустио тренажни процес у финишу припрема, прошлост. Одговара ми то што имам слободу у игри и могу, по потреби, да импровизујем на терену. Добро је кренуо повратак у клуб и само нека се тако настави – задовољан је Стефан Јанковић у Бечеју “Стефке”, а у Градишту је био “Јање”.
Прилику да настави голгетерску серију, а Бечејци повежу победу, имаће већ у суботу против Искре из Куцуре на овосезонкској премијери крај Тисе.