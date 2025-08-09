РЕМИ СПАРТАКА И МЛАДОСТИ У СУБОТИЦИ: Еврогол Милојевића и искључење Удовичића обележили узбудљив дуел
Фудбалери суботичког Спартака и Младости из Лучана подели су бодове у мечу четвртог кола Суперлиге Србије.
Најлепши детаљ на утакмици био је изједначујући погодак гостију, стрелац је био Немања Милојевић, бивши фудбалер Чукаричког, Војводине, Паниониоса, Вождовца, Колубаре и Новог Пазара.
Утакмица на Градском стадиону у Суботици завршена је резултатом 1:1 (1:0).
Повео је Спартак голом Стефана Томовића у 18. минуту, изједначио је Немања Милојевић у 51. минуту.
Гости из Лучана су нешто боље отворили меч, били агилнији и створили две добре ситуације пред голом Спартака, али је повео домаћи тим. Играо се 18. минуту, Трајковић је успослио Бабића, уследио је центаршут са десне атране, а Томовић неометан лако савладао Стаменковића – 1:0. Нису фудбалери Младост били у потцењеном положају, али је у 34. минуту лако могло да буде 2:0 за домаћи тим. Колумбијац Хосе Мулато проиграо је Илију Бабића, фудбалер Спартака се изненада нашао сам испред голмана гостију, шутирао је, али је 40-годишњи ветеран у стилу рукометног чувара мреже сјајно реаговао. Само пет минута касније Младост је добила пенал, али је након позива из ВАР собе судија Милан Илић променио одлуку. Оправдано. Испоставило се да Коларић није играо руком у свом шеснаестерцу, већ га је лопта после шута Варјачића погодила у – раме. У финишу првог полувремена добру прилику за домаће Голубове имао је и 18-годишњи Алекса Трајковић, али је упутио ударац поред гола.
Друго полувреме почело је спектакуларним изједначењем гостију. Био је то један од лепших голова виђених последњих година на српским теренима. Немања Милојевић није чекао ни часа када је добио повратну лопту на око 25 метара од гола Спартака, опалио је из прве и лопта се као метак зарила иза леђа голмана Александра Вулића – 1:1. То је првенац у дресу Младости за сина тренера Црвене звезде Владана Милојевића. Наставак меча донео је за нијансу опрезнију игру оба тима. Тренери Душан Ђорђевић и Младен Додић тражили су међу резервним играчима додатну свежину у својим екипама, али се и поред неколико полуприлика на обе стране, резултат се више није мењао. Младост је меч завршила са играчем мање. У 89. минуту црвени картон, односно други жути, после интервенције из ВАР собе добио је капитен Жарко Удовичић због фаула над Јоханом Билингијем. Имао је Спартак више од игре, али су искусни фудбалери Младости знали како да дођу до бода. На крају реалан резултат 1:1.
У наредном петом колу Младост у Лучанима дочекује Црвену звезду, док Спартак гостује Чукаричком.
Спартак ЖК – Младост (Л) 1:1
СУБОТИЦА: Стадион: Градски у Суботици. Судија: Милан Илић. Стрелци: Стефан Томовић у 18. минуту за Спартак, Немања Милојевић у 51. минуту за Младост. Црвени картон: Жарко Удовичић (Младост) у 89.
СПАРТАК ЖК: Вулић – Билинги, Суботић, Коларић, Виторовић – Мехмедовић, Бешић (46. Лео Антонио) – Трајковић (56. Јоцић), Томовић, Бабић (55. Стојановић) – Мулато (71. Бјеловић).
МЛАДОСТ: Стаменковић – Андрић, Орешчанин, Ћирковић – Варјачић (46. Хаџић), Тумбасевић, Љубомирац (46. Бојић), Удовичић – Сремчевић (46. Тодосијевић), Милојевић (82. Жунић), Бонџулић (88. Ћирић).