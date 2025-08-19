clear sky
ШОК КОЈИ СЕ НЕ ПАМТИ ГОДИНАМА: Звезда примила гол после 37 секунди

19.08.2025. 21:28 21:29
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Спорт клуб
спорт
Фото: TANJUG/ JOVANA KULAŠEVIĆ/ bg

Фудбалери Црвене звезде и Пафоса играју први меч плеј-офа квалификација за Лигу шампиона на стадиону „Рајко Митић“.

Гости са Кипра су шокирали све на стадиону голом после мање од 40 секунди.

Играо се први минут када је Жоао Кореја распалио лопту са преко двадесет метара и погодио за вођство Пафоса. Невероватан почетак меча пред пуном Мараканом.

Тешко да  навијачи црвено-белих памте овакав шокантан почетак меча на „Маракани“, можда се једино може поредити са голом Горецке у првом минуту меча са Бајерном, када је било 0:6.

фк црвена звезда лига шампиона
Спорт Фудбал
