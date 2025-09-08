scattered clouds
СРБИЈА ОДРАДИЛА ПОСЛЕДЊИ ТРЕНИНГ ПРЕД ДУЕЛ СА ЕНГЛЕСКОМ у квалификацијама за Светско првенство

08.09.2025. 17:59 18:01
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
trening1
Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Фудбалска репрезентација Србије одрадила је данас у Старој Пазови последњи тренинг пред утакмицу против селекције Енглеске у квалификацијама за Светско првенство.

Фудбалери Србије дочекаће сутра од 20.45 часова репрезентацију Енглеске на стадиону "Рајко Митић" у Београду.

У другом мечу групе К састаће се Албанија и Летонија у Тирани од 20.45 сати.

Енглеска је прва на табели групе К са 12 бодова из четири утакмице, а Србија је на другој позицији са седам бодова после три одиграна меча. 

Албанија има пет бодова из четири утакмице, Летонија има бод мање из исто толико мечева, док је Андора без бодова после пет одиграних дуела.

Пласман на Светско првенство обезбедиће најбоља репрезентација у групи, док ће другопласирана селекција играти у баражу.

trening
Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr
фудбалери србије тренинг квалификације светско првенство
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
08.09.2025. 16:10 16:24
