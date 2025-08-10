СРЂАН БЛАГОЈЕВИЋ ПОСЛЕ УБЕДЉИВЕ ПОБЕДЕ У КРУШЕВЦУ: "Немам шта да се жалим кад је 7:2"
Тренер Партизана Срђан Благојевић изнео је утиске после тријумфа у Крушевцу над Напретком (7:2).
Права голеада је виђена у Крушевцу, а црно-бели су уписали и трећи тријумф у првенству.
"Ако ћемо да се нашалимо, онда је тако. Добро је што смо победили и то овако високим резултатом. Успут смо донели нову енергију са играчима који нису играли у претходним утакмицама. Распоредили смо минутажу, како бисмо на овој утакмици добили то што нам треба, а и успут да бисмо освежили неке играче за ону у четвртак. Испало је све добро, када је 7:2 резултат немам шта да се жалим. Има времена, анализираћемо, али и нема времена. Свакако ћемо разговарати", рекао је Благојевић.
Партизан већ у четвртак игра нови меч, овога пута на гостовању Хибернијану у квалификацијама за Лигу конференције.