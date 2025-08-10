ПАРТИЗАН ДЕКЛАСИРАО НАПРЕДАК: Црно-бели славили са 7:2 у Крушевцу
Фудбалери Партизана декласирали су као гости Напредак у Крушевцу резултатом 7:2 у мечу четвртог кола Суперлиге Србије.
Партизан сад има девет бодова из три одиграна меча, колико имају и Црвена звезда и Војводина, док је Напредак остао на два бода из четири утакмице и тренутно је на 13. месту.
Партизан је имао феноменалну шансу да поведе у 17. минуту, али је Јован Милошевић са свега три метра погодио стативу. Милошевић се за тај промашај искупио у 31. минуту, кад је после додавања Дембе Сека одлично истрчао контранапад и искоса са 15 метара послао лопту у мрежу.
Партизан је предност дуплирао само седам минута касније, капитен Бибарс Натхо је прецизним ударцем са ивице шеснаестерца послао лопту у мрежу. У 40. минуту на 3:0 повећава 18-годишњи Богдан Костић, са скоро истог места одакле је претходно Натхо дао гол, само у ближи угао.
Напредак је за мање од минута постигао два гола преко Андрије Мајдевца и вратио неизвесност у меч. Прво је Мајдевац смањио у 53. минуту ударцем главом, а затим је био стрелац 40 секунди касније после кардиналне грешке голмана Партизана Марка Милошевића. Партизан је у 57. минуту повећао на 4:2, стрелац је био резервиста Андреј Костић. Млади 18-годишњи нападач је у 60. минуту повећао на 5:2, а хет-трик је комплетирао у 85. минуту за 6:2.
Коначан резултат поставио је резервиста Вукашин Ђурђевић голом главом после корнера који је извео повратник у Гајас Захид који се у потпуности опоравио од повреде и вратио на терен после вишемесечне паузе.
У наредном колу Партизан дочекује ИМТ, али ће пре тога у четвртак гостовати шкотском Хибернијану у реванш мечу трећег кола квалификација за Лигу конференција, где ће покушати да надокнади минус од два гола из првог меча.
Напредак – Партизан 2:7 (0:3)
КРУШЕВАЦ: Стадион: Младост. Судија: Ненад Минаковић. Стрелци: 0:1 – Ј. Милошевић у 31, 0:2 – Натхо у 38, 0:3 – Б. Костић у 40, 1:3 – Мајдевац у 53, 2:3 – Мајдевац у 54, 2:4 – Б. Костић у 57, 2:5 – А. Костић у 60, 2:6 – А. Костић у 86, 2:7 – Ђурђевић у 90. минуту.
НАПРЕДАК: Балевић – Ђековић, Букорац, Вукајловић – Чубра (од 46. Игњатовић), Крстјић, Хајдин (од 46. Богдановски), Тошески (од 75. Вулић) – Бубањ (од 46. Дробњак), Мајдевац (од 86. Скочајић), Бастајић.
ПАРТИЗАН: М. Милошевић – Стојковић, Симић, Милић (од 65. Ђурђевић), Јурчевић – Карабељов, Драгојевић (од 65. Угрешић) – Сек (од 65. Трифуновић), Натхо (од 77. Захид), Б. Костић – Ј. Милошевић (од 46. А. Костић).