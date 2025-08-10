clear sky
26°C
10.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПАРТИЗАН ДЕКЛАСИРАО НАПРЕДАК: Црно-бели славили са 7:2 у Крушевцу

10.08.2025. 22:55 22:57
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Спорт клуб
Коментари (0)
partizan
Фото: ФК Партизан

Фудбалери Партизана декласирали су као гости Напредак у Крушевцу резултатом 7:2 у мечу четвртог кола Суперлиге Србије.

Партизан сад има девет бодова из три одиграна меча, колико имају и Црвена звезда и Војводина, док је Напредак остао на два бода из четири утакмице и тренутно је на 13. месту.

Партизан је имао феноменалну шансу да поведе у 17. минуту, али је Јован Милошевић са свега три метра погодио стативу. Милошевић се за тај промашај искупио у 31. минуту, кад је после додавања Дембе Сека одлично истрчао контранапад и искоса са 15 метара послао лопту у мрежу.

Партизан је предност дуплирао само седам минута касније, капитен Бибарс Натхо је прецизним ударцем са ивице шеснаестерца послао лопту у мрежу. У 40. минуту на 3:0 повећава 18-годишњи Богдан Костић, са скоро истог места одакле је претходно Натхо дао гол, само у ближи угао. 

Напредак је за мање од минута постигао два гола преко Андрије Мајдевца и вратио неизвесност у меч. Прво је Мајдевац смањио у 53. минуту ударцем главом, а затим је био стрелац 40 секунди касније после кардиналне грешке голмана Партизана Марка Милошевића. Партизан је у 57. минуту повећао на 4:2, стрелац је био резервиста Андреј Костић. Млади 18-годишњи нападач је у 60. минуту повећао на 5:2, а хет-трик је комплетирао у 85. минуту за 6:2. 

Коначан резултат поставио је резервиста Вукашин Ђурђевић голом главом после корнера који је извео повратник у Гајас Захид који се у потпуности опоравио од повреде и вратио на терен после вишемесечне паузе.

У наредном колу Партизан дочекује ИМТ, али ће пре тога у четвртак гостовати шкотском Хибернијану у реванш мечу трећег кола квалификација за Лигу конференција, где ће покушати да надокнади минус од два гола из првог меча.

Напредак – Партизан 2:7 (0:3)

КРУШЕВАЦ: Стадион: Младост. Судија: Ненад Минаковић. Стрелци: 0:1 – Ј. Милошевић у 31, 0:2 – Натхо у 38, 0:3 – Б. Костић у 40, 1:3 – Мајдевац у 53, 2:3 – Мајдевац у 54, 2:4 – Б. Костић у 57, 2:5 – А. Костић у 60, 2:6 – А. Костић у 86, 2:7 – Ђурђевић у 90. минуту.

НАПРЕДАК: Балевић – Ђековић, Букорац, Вукајловић – Чубра (од 46. Игњатовић), Крстјић, Хајдин (од 46. Богдановски), Тошески (од 75. Вулић) – Бубањ (од 46. Дробњак), Мајдевац (од 86. Скочајић), Бастајић.

ПАРТИЗАН: М. Милошевић – Стојковић, Симић, Милић (од 65. Ђурђевић), Јурчевић – Карабељов, Драгојевић (од 65. Угрешић) – Сек (од 65. Трифуновић), Натхо (од 77. Захид), Б. Костић – Ј. Милошевић (од 46. А. Костић).

 

Пласман обезедио Sofascore

 

фк партизан фк напредак суперлига србије фудбал Суперлига Србије суперлига србије у фудбалу
Извор:
Танјуг/Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СРЂАН БЛАГОЈЕВИЋ ПРЕД ДУЕЛ СА КРУШЕВЉАНИМА: Желимо да продужимо максималан учинак, Напредак увек неугодан противник
blagojevic

СРЂАН БЛАГОЈЕВИЋ ПРЕД ДУЕЛ СА КРУШЕВЉАНИМА: Желимо да продужимо максималан учинак, Напредак увек неугодан противник

09.08.2025. 18:59 19:02
Волим
0
Коментар
0
Сачувај