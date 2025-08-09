СРЂАН БЛАГОЈЕВИЋ ПРЕД ДУЕЛ СА КРУШЕВЉАНИМА: Желимо да продужимо максималан учинак, Напредак увек неугодан противник
Тренер фудбалера Партизана Срђан Благојевић изјавио је пред утакмицу четвртог кола Суперлиге Србије да "црно-бели" желе да продуже максималан учинак у домаћем првенству и додао да је Напредак увек неугодан противник.
Фудбалери Партизана гостоваће сутра од 20.30 часова Напретку на стадиону "Младост" у Крушевцу.
"Већ смо јуче пребацили фокус на припрему утакмице против Напретка, немамо много времена. Желимо да продужимо максималан учинак у домаћем првенству, без обзира што нас чека тешко гостовање три дана после европске утакмице у којој играли 60 минута са играчем мање. Партизан у последњих 10, 15 година има проблема када игра са Напретком, без обрзира да ли се игра у Крушевцу или Београду", рекао је Благојевић на конференцији за медије.
Он је навео да је Напредак променио двоцифрен број играча у летњем прелазном року
"То представља непознаницу за нас. У разговору са стручним штабом, закључили смо да Напредак одавно није деловао организованије, морам да одам признање њиховом стучном штабу. Морамо максимално озбиљно да схватимо утакмицу", изјавио је Благојевић.
Тренер Партизана је нагласио да би евентуална победа донела доста доброг играчима "црно-белих" пред наредне утакмице.
"Ако буде промена у тиму то ће бити како бисмо сутра имали довољно енергије. Партизан себи намеће амбицију да има жељу да се стално потврђује. Немамо много времена, већина играча је први пут у оваквој ситуацији, морају убрзано да сазревају. Не признајем реч умор, засићење, сви маштамо да играмо утакмице на три, четири утакмице у првенству и Европи. Сада се налазимо у тој ситуацији, нема разлога да кукамо него да искористимо најбоље што можемо", додао је тренер Партизана.
Благојевић је рекао познаје неколико фудбалера Напретка које је тренирао током каријере.
"Поштујем рад других клубова и тренера, морам да потврдим да ћемо ићи са намером да победимо, али познавајући игру, јасно ми је да о дешавањима на терену не одлучујемо само ми. Наш задатак је да припремимо екипу да победимо, од мене никад нећете чути да говорим о непоштовању према противнику", изјавио је Благојевић.
Он је потврдио да ће Матија Поповић ускоро постати фудбалер Партизана, који ће се тако вратити у клуб за који је играо у омладиској категорији.
"Матија Поповић је атипичан играч, висок, добар дриблер и брз. Може да игра на више позиција у нападу, индивидуално доноси доста тога и прави предност на терену. Он још нема наступ у сениорској конкуренцији. Не сумњам да ће му искуство из Наполија помоћи да се брзо адаптира. Он је генерација 2006, познаје доста Драгојевића, Угрешића. Њему ће период адаптације бити много лакши, само да сачекамо да се то формано заврши", рекао је Благојевић.
Партизан се налази на петом месту на табели Суперлиге Србије са шест бодова и утакмицом мање, док је Напредак на 11. позицији са два бода.