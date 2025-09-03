clear sky
25°C
03.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1689
usd
100.1872
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРПСКИ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ ОСТВАРИО НЕОЧЕКИВАН ТРАНСФЕР: Стефан Митровић у Холандији

03.09.2025. 10:23 10:26
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
mitrovic
Фото: Youtube Printscreen/Hellas Verona FC

У самом финишу прелазног рока повремени српски репрезентативац Стефан Митровић био је занимљив актер на фудбалској пијаци.

Фудбалер Вероне је озбиљно фигурирао у последњим сатима трансфер периода као повратник у белгијски фудбал, где је требало да појача Шарлроа, али...

Десило се то да је скренуо на том путу и неочекивано завршио у Холандији, односно, екипи Ексцелзиора.

Митровић ће наредне сезоне играти за овај тим као позајмљени играч Вероне и кроз Ередивизију ће покушати да се врати у стару форму.

У новом клубу су га, најпре, најавили на интересантан начин:

 

 

Затим је уследила и званична објава, у којој сам Митровић није крио узбуђење после потписа.

"Ексцелзиор ми делује као сјајан клуб, с младим играчима који су, баш као и ја, гладни доказивања. Желим да употребим своју брзину и квалитете у игри један на један како бих ојачао тим. Очекивања су јасна: победити у што више утакмица, осигурати позитивну атмосферу унутар екипе и наравно, остати у Ередивизији. То је циљ“, поручио је српски фудбалер.

 

 

Митровић се није нашао на последњем списку селектора Србије Драгана Стојковића, управо јер није знао где ће играти, али јесте био позиван на свим претходним.

Са добрим партијама ће свакако покушати да се врати у тим "Орлова" за наредна окупљања.

стефан митровић трансфер
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПИКСИ ОБЈАВИО КОНАЧАН СПИСАК ЗА ЛЕТОНИЈУ И ЕНГЛЕСКУ: Отпали Вања Милинковић-Савић, Јан Карло Симић и Стефан Митровић
piksi

ПИКСИ ОБЈАВИО КОНАЧАН СПИСАК ЗА ЛЕТОНИЈУ И ЕНГЛЕСКУ: Отпали Вања Милинковић-Савић, Јан Карло Симић и Стефан Митровић

29.08.2025. 12:04 12:11
Волим
0
Коментар
0
Сачувај