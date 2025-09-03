СРПСКИ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ ОСТВАРИО НЕОЧЕКИВАН ТРАНСФЕР: Стефан Митровић у Холандији
У самом финишу прелазног рока повремени српски репрезентативац Стефан Митровић био је занимљив актер на фудбалској пијаци.
Фудбалер Вероне је озбиљно фигурирао у последњим сатима трансфер периода као повратник у белгијски фудбал, где је требало да појача Шарлроа, али...
Десило се то да је скренуо на том путу и неочекивано завршио у Холандији, односно, екипи Ексцелзиора.
Митровић ће наредне сезоне играти за овај тим као позајмљени играч Вероне и кроз Ередивизију ће покушати да се врати у стару форму.
У новом клубу су га, најпре, најавили на интересантан начин:
— Excelsior Rotterdam (@excelsiorrdam) September 2, 2025
Затим је уследила и званична објава, у којој сам Митровић није крио узбуђење после потписа.
"Ексцелзиор ми делује као сјајан клуб, с младим играчима који су, баш као и ја, гладни доказивања. Желим да употребим своју брзину и квалитете у игри један на један како бих ојачао тим. Очекивања су јасна: победити у што више утакмица, осигурати позитивну атмосферу унутар екипе и наравно, остати у Ередивизији. То је циљ“, поручио је српски фудбалер.
See you soon, Stefan! 🇷🇸
🔗 https://t.co/n46401vFgy#StefanMitrovic2026 pic.twitter.com/0u8MoTZrb0
— Excelsior Rotterdam (@excelsiorrdam) September 2, 2025
Митровић се није нашао на последњем списку селектора Србије Драгана Стојковића, управо јер није знао где ће играти, али јесте био позиван на свим претходним.
Са добрим партијама ће свакако покушати да се врати у тим "Орлова" за наредна окупљања.