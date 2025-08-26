clear sky
18°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СВАНУЋЕ И СУТРА ДАН, НИЈЕ КАТАСТРОФА – Милојевић: Грешили смо и зато смо остали без Лиге шампиона

26.08.2025. 23:47 23:48
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић прокоментарисао је реванш против Пафоса.

Београђани су одиграли 1:1 у реванш мечу плеј-офа Лиге шампиона на Кипру и остали су без Лиге шампиона.

– Свануће и сутра дан, није катастрофа. Уложили смо много? Па и други су улагали. Фудбал ће се и даље играти, а нисмо прошли јер смо правили грешке, невероватан гол који су дали вечерас, плус у Београду у 40. секунду. Нисмо били комплетни, само је Крунић примио три ињекције да би играо. Да су сви били здрави верујем да би било другачије – истакао је Милојевић на конференцији за медије.

Звездин тренер додао је  да је било и грешака његових играча. 

– Фудбал је игра грешке, не можемо да кажемо да није. Пад концентрације, неке ситуације смо могли боље, негде смо правили почетничлке грешке. Да анализирам сад, није ни тренутак, јер би се све свело на то да тражимо неки алиби, али сам убеђен да смо имали све играче у максималној форми у обе утакмице, не би дошло у питање проласка. То је друга страна фудбала, не могу да кажем да ми није криво, криво ми је. Али, имамо Лигу Европе, једини смо представници Србије, па да пробамо да се боримо за нас, за Србију, наш град и наше навијаче – закључио је Милојевић.

фк црвена звезда владан милојевић
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај