СВАНУЋЕ И СУТРА ДАН, НИЈЕ КАТАСТРОФА – Милојевић: Грешили смо и зато смо остали без Лиге шампиона
Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић прокоментарисао је реванш против Пафоса.
Београђани су одиграли 1:1 у реванш мечу плеј-офа Лиге шампиона на Кипру и остали су без Лиге шампиона.
– Свануће и сутра дан, није катастрофа. Уложили смо много? Па и други су улагали. Фудбал ће се и даље играти, а нисмо прошли јер смо правили грешке, невероватан гол који су дали вечерас, плус у Београду у 40. секунду. Нисмо били комплетни, само је Крунић примио три ињекције да би играо. Да су сви били здрави верујем да би било другачије – истакао је Милојевић на конференцији за медије.
Звездин тренер додао је да је било и грешака његових играча.
– Фудбал је игра грешке, не можемо да кажемо да није. Пад концентрације, неке ситуације смо могли боље, негде смо правили почетничлке грешке. Да анализирам сад, није ни тренутак, јер би се све свело на то да тражимо неки алиби, али сам убеђен да смо имали све играче у максималној форми у обе утакмице, не би дошло у питање проласка. То је друга страна фудбала, не могу да кажем да ми није криво, криво ми је. Али, имамо Лигу Европе, једини смо представници Србије, па да пробамо да се боримо за нас, за Србију, наш град и наше навијаче – закључио је Милојевић.