Тренер Борнмута нахвалио Милосављевића
Андони Ираола, тренер Борнмута, похвално је говорио о свом новом играчу Вељку Милосављевићу.
Доскорашњи штопер Црвене звезде је у смирај прелазног рока прешао у Енглеску и то за рекордан износ.
"Трешњице" су за трансфер 18-годишњака платили 15 милиона евра, али и 10 одсто од наредне продаје.
Шпански стручњак је објаснио зашто су толико желели младог репрезентативца Србије. Нарочито је истакао његов квалитет у односу на тако рану фазу каријере.
"Вељко је веома млад, физички јак, прави штопер и има искуство из српског шампионата. Задовољан сам његовим карактером и начином на који учи", рекао је Ираола.
Борнмут од 16 часова игра прву утакмицу од доласка српског штопера. Ривал је Брајтон, а Милосављевић највероватније неће бити на располагању како је у Енглеску стигао тек после утакмице младе репрезентације против Француске.