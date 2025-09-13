overcast clouds
Тренер Борнмута нахвалио Милосављевића

13.09.2025. 16:23 16:26
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
milosavljevic
Фото: AFC Bournemouth

Андони Ираола, тренер Борнмута, похвално је говорио о свом новом играчу Вељку Милосављевићу.

Доскорашњи штопер Црвене звезде је у смирај прелазног рока прешао у Енглеску и то за рекордан износ.

"Трешњице" су за трансфер 18-годишњака платили 15 милиона евра, али и 10 одсто од наредне продаје.

Шпански стручњак је објаснио зашто су толико желели младог репрезентативца Србије. Нарочито је истакао његов квалитет у односу на тако рану фазу каријере.

"Вељко је веома млад, физички јак, прави штопер и има искуство из српског шампионата. Задовољан сам његовим карактером и начином на који учи", рекао је Ираола.

Борнмут од 16 часова игра прву утакмицу од доласка српског штопера. Ривал је Брајтон, а Милосављевић највероватније неће бити на располагању како је у Енглеску стигао тек после утакмице младе репрезентације против Француске.

Спорт Фудбал
