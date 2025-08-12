УБЕДЉИВА ПОБЕДА ПАНЧЕВАЦА Нападач Џаспер: Одиграли смо најбоље полувреме
После убедљиве победе Железничара на годтовању у Лозници против екипе ИМТ, у стрелце су се уписали тројица фудбалера.
Пут ка победи суперлигашѕ из Панчева отворио је Сава Петров који два пута затресао мрежу из пенала голмана Бојана Браћа. Петров је летос дошао и појазао да че бити право појачање у прва четири кола три пута је затресао противничку мрежу, а о мечу против ,,тракториста,, је рекао:
– Ово је била веома важна утакмица за нас. У неким претходним утакмицама имали смо заиста добру игру, али то нисмо успели да крунишемо победом. Данас нам се, могу рећи, све то додатно вратило и мислим да смо сасвим заслужено славили. Мислим да је ово начин на који треба да приступамо свакој утакмици и да се држимо задатака које смо добили од шефа, тако да верујем да ћемо, ако уђемо у исту утакмицу максимално мотивисано, моћи да славимо и у наредном колу. Овом приликом позивамо навијаче да дођу у недељу на утакмицу и да нас подрже, јер ће нам заиста значити додатна подршка.
Млади Јован Милосављевић после добре акције Панчеваца је уписао првенац у сезони.
– Забележили смо прву победу у сезони, што је веома битно за нас. Подигли смо самопоуздање након три прва кола где нисмо успели да остваримо победу упркос добрим играма. Мислим да смо данас, током 90 минута, били бољи противник на терену. Ми смо се питали за све, држали смо наш ритам утакмице, испоштовали договор из свлачионице и заслужено победили. Идемо сада ка новој утакмици са Радничким из Ниша. Мислим да је ово прави пут, треба да наставимо овим темпом и биће све како треба. Наравно да ми значи доста на плану самопоуздања. Гол посвећујем својој породици и пријатељима.
Нападач Силвестер Џаспер (на слици) поред гола, изнудио и први једанаестерац за свој тим и био најбољи појединац на мечу.
– Мислим да је ово било најбоље прво пол6увреме које смо играли у овој сезони. Имали смо све данас, јасан циљ, добро смо се бранили и заиста сам срећан што смо добили. Сигуран сам 100% да треба да идемо овим путем, као што се видело данас. Треба да идемо и боље и више од овога, јер не смемо да стојимо на једном месту, јер ће нас други прећи. Сталан напредак је важан.
Осврнуо се крилни нападач рођен у Енглеској и на досадашњи период у Панчеву.
– Панчево је прелеп град, нисам знао ништа о њему, али има дивних места где можеш јести и уживати. Клуб ми је помогао у свему, сви су врло љубазни, зато уживам – закључио је Џаспер.
Б. Стојковски