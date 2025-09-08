УЛАЗНИЦЕ ЗА ЗВЕЗДИНЕ УТАКМИЦЕ У ЛИГИ ЕВРОПЕ НА БЛАГАЈНАМА уочи дуела Србија - Енглеска
Улазнице за предстојеће мечеве у Лиги Европе у уторак ће се продавати на благајнама стадиона „Рајко Митић“ у периоду од 14 сати до 21 час, саопштено је из ФК Црвена звезда.
Како се наводи, сви они који буду дошли да бодре репрезентацију Србије у дуелу против Енглеске имаће прилику да на истом месту купе и улазнице за све Звездине утакмице у Лиги Европе.
"Напомињемо да из безбедносних разлога нико ко нема карту за меч између Србије и Енглеске неће моћи да приђе благајнама, јер ће бити уведен додатни прстен контроле око стадиона", истичу из Звезде.
Цене појединачних улазница су следеће:
Север/Југ - 1.200 динара
Исток - 2.200 динара
Запад - 2.600 динара
Трибина “Синиша Михајловић” - 8.000 динара
Поред појединачних улазница за све предстојеће утакмице, активни чланови имају ексклузивну прилику да обезбеде карте за сва четири меча по цени од три:
Цене су следеће:
Север/Југ - 3.600 динара
Исток - 6.600 динара
Запад - 7.800 динара
Трибина “Синиша Михајловић” - 24.000 динара.