УЛАЗНИЦЕ ЗА ЗВЕЗДИНЕ УТАКМИЦЕ У ЛИГИ ЕВРОПЕ НА БЛАГАЈНАМА уочи дуела Србија - Енглеска

08.09.2025. 18:05 18:07
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
zvezda
Фото: ФК Црвена звезда

Улазнице за предстојеће мечеве у Лиги Европе у уторак ће се продавати на благајнама стадиона „Рајко Митић“ у периоду од 14 сати до 21 час, саопштено је из ФК Црвена звезда.

Како се наводи, сви они који буду дошли да бодре репрезентацију Србије у дуелу против Енглеске имаће прилику да на истом месту купе и улазнице за све Звездине утакмице у Лиги Европе.

"Напомињемо да из безбедносних разлога нико ко нема карту за меч између Србије и Енглеске неће моћи да приђе благајнама, јер ће бити уведен додатни прстен контроле око стадиона", истичу из Звезде.

Цене појединачних улазница су следеће:

Север/Југ - 1.200 динара

Исток - 2.200 динара

Запад - 2.600 динара

Трибина “Синиша Михајловић” - 8.000 динара

Поред појединачних улазница за све предстојеће утакмице, активни чланови имају ексклузивну прилику да обезбеде карте за сва четири меча по цени од три:

Цене су следеће:

Север/Југ - 3.600 динара

Исток - 6.600 динара

Запад - 7.800 динара

Трибина “Синиша Михајловић” - 24.000 динара.

фк црвена звезда фудбалери србије карте
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
