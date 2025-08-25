УПРАВА ЗВЕЗДЕ НЕ ЖАЛИ НОВАЦ ЗА ПРОЛАЗ Премије црвено-белима ако прођу Пафос задивљујуће, а има и додатна мотивација
Фудбалери Црвене звезде ће у уторак од 21 сат на Кипру одиграти реванш меч плеј-офа Лиге шампиона против Пафоса.
Црвено-бели су поражени на Маракани у првом мечу резултатом 2:1, а екипа Владана Милојевића сада ће морати да јури минус.
Пласман у најелитније европско клупско такмичење довољан је мотив, али менаџмент црвено-белих није желео да препусти ништа случају, па је одлучио да богато награди играче који изнесу терет могућег пласмана у елиту.
Како преноси Спорт клуб, играчи Црвене звезде који изнесу највећи терет утакмице добиће по 100.000 евра премије, уколико црвено-бели успеју да надокнаде минус из Београда и обезбеде пласман у елитно УЕФА такмичење.
Ту није крај... Клуб је обећао као додатну мотивацију по 120.000 евра онима који пролаз осигурају победом од два или више гола разлике у регуларном делу, дакле без евентуалних продужетака или пенала.
Нико неће остати без премије у случају проласка у Лигу шампиона
Премије ће у случају пролаза у Лигу шампиона добити у одређеном проценту и остатак екипе, као и стручни штаб.
У Црвеној звезди су, дакле, спремни на све како би обезбедили ново учешће у елити. Ни не чуди превише овакав потез, с обзиром на то да би пласман у Лигу шампиона донео огроман новац црвено-белима.
У игри је по том питању, како стоје ствари, око 40 милиона евра...
Sportal.blic.rs