clear sky
25°C
25.08.2025.
Нови Сад
eur
117.17
usd
100.0854
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УПРАВА ЗВЕЗДЕ НЕ ЖАЛИ НОВАЦ ЗА ПРОЛАЗ Премије црвено-белима ако прођу Пафос задивљујуће, а има и додатна мотивација

25.08.2025. 17:31 17:34
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Спортал.Блиц.рс
Коментари (0)
Фк Црвена звезда
Фото: Фк Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде ће у уторак од 21 сат на Кипру одиграти реванш меч плеј-офа Лиге шампиона против Пафоса.

Црвено-бели су поражени на Маракани у првом мечу резултатом 2:1, а екипа Владана Милојевића сада ће морати да јури минус.

Пласман у најелитније европско клупско такмичење довољан је мотив, али менаџмент црвено-белих није желео да препусти ништа случају, па је одлучио да богато награди играче који изнесу терет могућег пласмана у елиту.

Како преноси Спорт клуб, играчи Црвене звезде који изнесу највећи терет утакмице добиће по 100.000 евра премије, уколико црвено-бели успеју да надокнаде минус из Београда и обезбеде пласман у елитно УЕФА такмичење.

Ту није крај... Клуб је обећао као додатну мотивацију по 120.000 евра онима који пролаз осигурају победом од два или више гола разлике у регуларном делу, дакле без евентуалних продужетака или пенала.

Нико неће остати без премије у случају проласка у Лигу шампиона

Премије ће у случају пролаза у Лигу шампиона добити у одређеном проценту и остатак екипе, као и стручни штаб.

У Црвеној звезди су, дакле, спремни на све како би обезбедили ново учешће у елити. Ни не чуди превише овакав потез, с обзиром на то да би пласман у Лигу шампиона донео огроман новац црвено-белима. 

У игри је по том питању, како стоје ствари, око 40 милиона евра...

Sportal.blic.rs

фк црвена звезда премије
Извор:
Дневник/Спортал.Блиц.рс
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај