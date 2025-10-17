few clouds
ВЕЉКО ПЕЈОВИЋ ПОТПИСАО ПРВИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УГОВОР СА ВОЈВОДИНОМ: Част је потписати уговор са Вошом! Радићу још више да оправдам поверење

17.10.2025. 14:36
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ФК Војводина
Фото: ФК Војводина

Добро запамтите име и презиме: Вељко Пејовић.

Члан генерације 2009. полако улази на велику фудбалску сцену. Потписао је свој први професионални уговор са Војводином и означио почетак једне лепе приче…

Овим великим кораком, још један таленат из Вошине омладинске школе симболично је закорачио ка остварењу фудбалских снова.

– Осећај је фантастичан. Част је потписати уговор са Војводином. Овај уговор је стигао као награда за велики рад и многа одрицања. Велика је привилегија, али и одговорност имати поверење и подршку од стране челних људи клуба, као и подршку тренера и саиграча – истиче Вељко.

Након потписивања, уследиле су бројне честитке, а неке су му посебно значиле.

– Стигло је много порука, али су ми најдраже оне од чланова моје породице и од људи који су све време веровали у мене.

Када је реч о будућим плановима, Пејовић је већ фокусиран искључиво на рад, који ће му донети и место у првом тиму…

– Желим да још више радим на себи, тренирам јаче и оправдам указано поверење. Циљ ми је да у блиској будућности заиграм за први тим Воше. Верујем да ћу бити спреман за то, а надам се да ће тим путем да крене и доста мојих саиграча.

Посебно истиче значај омладинске школе ФК Војводина, у којој је стасао.

– Рад у омладинској школи је на изузетно високом нивоу. Сматрам да је то сјајно место где, уз труд и посвећеност, можете доћи до врхунских резултата. Омладинска школа је прави темељ за развој младих играча. Нема бољег места за младог играча у Србије од Војводине, сигуран сам у то – закључује Вељко Пејовић.

