(ФОТО, ВИДЕО) ФУДБАЛЕРИ СРБИЈЕ У ПЛАВОМ - НОВА ЕРА, НОВА БОЈА: Представљен нови дрес, нема више црвене
Фудбалски савез Србије представио је нови дрес мушке и женске репрезентације.
Фудбалски савез Србије (ФСС) и компанија Капели спорт потписали су вишегодишњи уговор о партнерству на основу којег ће српски национални тимови играти у дресовима овог америчког произвођача.
Велика новост је што ће Србија први пут као главну гарнитуру имати плаве дресове, док је резервна и даље бела.
Овај уговор је, како је речено на званичној промоцији, један од најважнијих комерцијалних споразума у историји ФСС.
Као званични спонзор опреме Капели спорт ће обезбедити такмичарску и тренинг опрему, као и реквизите за свих 13 националних селекција Србије - мушке, женске и омладинске.
Дресови су представљени на ексклузивном догађају “All in Blue” у Београду.
Под слоганом „Нова ера. Нова боја. Нова енергија“, на свечаности је приказан дизајн који спаја традицију и иновацију, симболизујући фудбалско наслеђе Србије, али и амбиције за будућност.
Фудбалери репрезентације Србије ће нове дресове премијерно да носе у предстојећим квалификационим утакмицама за Светско првенство, против Летоније 6. септембра у Риги и против Енглеске 9. септембра у Београду.
Плави дрес, у ком ће Србија да дочека Енглеску, израђен је од иновативне "Honeycomb Mesh" тканине и доноси врхунску комбинацију удобности и издржљивости.
Структура материјала омогућава оптималан проток ваздуха, брзо сушење и врхунску прозрачност.
Предњи део краси уочљив принт, испуњен детаљима из српске традиције, укључујући пиротску шару.
На опрему је враћен стари грб са четири оцила, који је коришћен дуги низ година, а израђен је са најсавременијом технологијом која носи назив "Татами квалитет".
Бели гостујући дрес доноси модеран дизајн, израђен је прецизним ткањем које спаја мекоћу са врхунском функционалношћу.
Вентилациони делови у облику коцкастих шара омогућавају боље хлађење и прозрачност, обезбеђујући удобност у свим условима на терену. Ова софистицирана конструкција играчима пружа напредан ниво комфора и протока ваздуха, постављајући нови стандард када је реч о спортској опреми.
Председник ФСС Драган Џајић истакао је емотивну димензију повратка плаве боје на дрес репрезентације.
– Плава боја, за мене лично, има посебну вредност и носи снажну емоцију, подсећа ме на утакмицу против Енглеске у Фиренци 1968. године у полуфиналу Купа нација када смо победили 1:0. У том дресу сам доживео највеће успехе у играчкој каријери и много ми је драго што се репрезентација Србије враћа традицији. Верујем да ће и ова генерација стварати нова сећања и бележити историјске резултате у опреми са обележјима новог техничког спонзора. Желим да се захвалим компанији Капели спорт на указаном поверењу и одлуци да изаберу баш Србију као свог најважнијег партнера на европском континенту. Уверен сам да ће нови дрес, уз квалитет и симболику коју носи, бити подстрек нашим играчима, али и додатна веза са навијачима који верују у репрезентацију – истакао је Џајић.
Генерални секретар ФСС Бранко Радујко нагласио је да нови дрес доноси спој традиције и модерног времена.
– Враћамо плаву боју која нас подсећа на историјске тренутке српског фудбала, па нека се понови та победа против Енглеза. Плаве дресове носе и наши кошаркаши са којима ћемо се срести у Риги, па да узмемо неки "пелцер". Детаљи су пажљиво усклађени, са нијансама које прате боје наше заставе и мотивом пиротског ћилима који носи снагу заједништва и нераскидиве везе са коренима. Посебну вредност има и повратак старог грба, симбола емоције и припадности, који ће додатно зближити играче и навијаче у заједничкој борби за пласман на Светско првенство. Сарадња са компанијом Капели спорт донела је један од најуноснијих уговора у историји Савеза, а сама чињеница да су САД, Канада и Мексико домаћини наредног Мундијала даје овој сарадњи додатну тежину. Играчи су задовољни квалитетом и технологијом израде, што нам је свакако од изузетне важности. Уверени смо да овај дрес доноси нову енергију и постаје обележје наших амбиција и вере у успех националног тима – поручио је Радујко.
Партнерство између ФСС и компаније Капели спорт потврђено је и кроз поруку оснивача и директора компаније Џорџа Алтирса.
– Поносни смо на ово партнерство, јер Србија има изузетно богато фудбалско наслеђе у Европи, са генерацијама врхунских талената. Фудбалски савез дели наше вредности, а то су страст, посвећеност резултатима и развој играча, и улаже велике напоре да унапреди фудбал на овим просторима. За нас је, зато, ово био природан избор. Обезбедићемо најсавременију спортску опрему, прилагођену елитним спортистима. Поред тога, сарађујемо са Савезом на пројектима намењеним млађим категоријама и развоју фудбала у основи, како бисмо помогли стварање нове генерације српских фудбалских талената – рекао је Алтирс.
– Према уговору са ФСС, Капели спорт ће обезбедити комплете дресова, опрему за тренинг и пратећу одећу за све нивое српског репрезентативног фудбала - од сениорских до омладинских селекција у мушкој и женској конкуренцији.