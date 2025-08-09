(ВИДЕО) ХАОС НА ДЕРБИЈУ СПАРТАКА И ЛОКОМОТИВЕ: Станковића одвајали од фудбалера
Српски стручњак и тренер Спартака из Москве Дејан Станковић је ушао у вербални сукоб са фудбалерима Локомотиве на крају првог полувремена московског дербија.
Москва је била домаћин узаврелог градског дербија између Локомотиве и Спартака, у мечу четвртог кола руског првенства, а уз голове и добру игру, обележиле су га и жестоке тензије на терену већ у првом полувремену. На крају, славио је домаћин 4:2
Локомотива је повела већ у 18. минуту поготком Батракова, али Спартак је брзо одговорио – само осам минута касније Мартинс је затресао мрежу и донео изједначење црвено-белима.
До нове предности су домаћи играчи дошли преко Воробјева, а у 78. минуту је Барко поново поравна резултат. Али, 60 секунди касније - Батраков тресе мрежу Спартака, да би потврду тријумфа Локомотиве потписао исти играч у 86. минуту.
Ипак, највише пажње привукао је инцидент на самом крају првог полувремена. Након последњег звиждука судије, тренер Спартака Дејан Станковић упутио је примедбе главном арбитру, што је изазвало бурну реакцију домаћих фудбалера.
Убрзо је дошло до гужве и вербалног окршаја, а поједини играчи Локомотиве пришли су Станковићу како би му "објаснили" своје виђење ситуације. Конфликт је на срећу брзо смирен.
Deki Stanković napravio haos na moskovksom derbiju! pic.twitter.com/XNMGeLfPop
— FantomBeograda (@FantomBeograda) August 9, 2025