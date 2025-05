(ВИДЕО) СУКОБ НАВИЈАЧА УВОД У ФИНАЛЕ ЛИГЕ ЕВРОПЕ: Око 70.000 присталица Тотенхема и Јунајтеда у Билбау

Финале Лиге Европе између Тотенхема и Манчестер јунајтеда биће одиграно вечерас (среда) од 21 час у Билбау. Туча присталица два енглеска клуба избила је ноћас у Сан Себастијану, који је удаљен 100 километара од Билбаа.



🇬🇧"MAN UTD & SPURS FANS CLASH IN SPAIN"



The Europa League final will see Manchester United take on Tottenham Hotspur at San Mames this Wednesday, with fans from both teams gathering in Bilbao, where tensions have led to confrontations between supporters. pic.twitter.com/XrKQN7PaOk

