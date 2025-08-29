clear sky
(ВИДЕО) СВЕТ У ШОКУ: Испливао стравичан снимак убиства председника фудбалског клуба

29.08.2025. 12:21 12:28
Пише:
Дневник
Извор:
Спортињо Информер
slika
Фото: Printscreen/X mreža

Тунцај Мерик, некадашњи председник фудбалског клуба Алемдаг Спор, убијен је у среду вече у једном ресторану у Истанбулу, а језиву сцену ликвидације снимиле су сигурносне камере.

Снимак који је испливао у јавност шокирао је читаву планету. На њему се види несрећни Мерик како седи у ресторану и руча. У том тренутку, иза леђа му је пришао млађи мушкарац и хладнокрвно му је пуцао у главу, након чега је некадашњи функционер преминуо. Испалио је неколико хитаца у њега и побегао, након чега је настала паника у локалу.

На снимку са сигурносне камере види се да је Мерик ликвидиран пред очима многих гостију ресторана. Како наводе тамошњи медији, мушка особа која је пуцала у њега и убила га има свега 17 година!?

Према писању тамошњих портала, полиција је одмах кренула у потрагу за нападачем, а осумњичени дечак ухваћен је у тренутку када је покушао да побегне из Турске у Грчку или у Бугарску. Са њим је ухапшен и мушкарац стар 64 године, који се терети да је покушао да прикрије убицу. Власти су саопштиле да је у току истрага, како би се установили мотиви за овако језив злочин.

 

 

