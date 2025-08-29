(ВИДЕО) СВЕТ У ШОКУ: Испливао стравичан снимак убиства председника фудбалског клуба
Тунцај Мерик, некадашњи председник фудбалског клуба Алемдаг Спор, убијен је у среду вече у једном ресторану у Истанбулу, а језиву сцену ликвидације снимиле су сигурносне камере.
Снимак који је испливао у јавност шокирао је читаву планету. На њему се види несрећни Мерик како седи у ресторану и руча. У том тренутку, иза леђа му је пришао млађи мушкарац и хладнокрвно му је пуцао у главу, након чега је некадашњи функционер преминуо. Испалио је неколико хитаца у њега и побегао, након чега је настала паника у локалу.
На снимку са сигурносне камере види се да је Мерик ликвидиран пред очима многих гостију ресторана. Како наводе тамошњи медији, мушка особа која је пуцала у њега и убила га има свега 17 година!?
Према писању тамошњих портала, полиција је одмах кренула у потрагу за нападачем, а осумњичени дечак ухваћен је у тренутку када је покушао да побегне из Турске у Грчку или у Бугарску. Са њим је ухапшен и мушкарац стар 64 године, који се терети да је покушао да прикрије убицу. Власти су саопштиле да је у току истрага, како би се установили мотиви за овако језив злочин.
İstanbul Çekmeköy’de bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in öldürülme anı pic.twitter.com/aEXm4zVoph
