ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – СЕВЕР Четири гола новајлији

Хајдук 1912 – Пролетер 4:0 (1:0)



КУЛА: Стадион „Милан Средановић“, гледалаца 200. Судија: Д. Тривуновић (Сомбор). Стрелци: Богићевић у 18. (из пенала), Балабановић у 60. и Јелић у 70. и 82. минуту за Хајдук 1912. Жути картони: Богићевић, Јелић и Марковић (Хајдук 1912), а Панић (Пролетер).

ХАЈДУК 1912: Дринчић 7, О. Радовић 7,Ђурковић 7, Богићевић 7 (од 79. Ћук -), Јелић 8, Пронек 7, Божовић 7 (од 79. Давидовић -), Томић 7 (од 62. Марковић 7), Станковић 7 (од 79. Вујачић -), Ђокић 7 (од 62. Н. Радовић 7) и Балабановић 7.

ПРОЛЕТЕР: Јоргић 6, Кецман 6, В. Цицмил 7 (од 77. Драгојевић -), Грујић 7, Панић 6, Васиљевић 6 (од 54. Тројановић 6), Андесилић 7 (од 77. Ковачев -), У. Цицмил 6, Миловановић 6 (од 77. Гојков -), Којичић 6 ( од 68. Зорић -) и Новићевић 6.

Убедљивих 4:0 на крају, али у првом полувремену „хајдуци“ нису одиграли на нивоу који се од њих очекује, па је у том делу игре виђен само један гол у мрежи Јоргића. Играо се 18. минут када је, након неколико течних додавања, лопту у простор добио Ђокић, кренуо ка голу гостију, био оборен, а судија Тривуновић показао је на „креч“. Сигуран са једанаест метара био је Богићевић. Након водећег гола очекивала се ангажованија игра Хајдука, али ње није било. Гости су у 39. минуту умало изједначили – Андесилић је прихватио лопту на двадесетак метара, снажно шутирао, а голман Дринчић је врховима прстију скренуо лопту у пречку, одакле се одбила у корнер.

У другом полувремену Куљани су додали гас (да ли је било критике у свлачионици?) и епилог тога били су још три гола у мрежи гостију. Најпре је Балабановић у 60. минуту одлично искористио повратну лопту Јелића и са 18 метара погодио, да би потом центарфор Јелић у 70. и 82. минуту два пута био прецизан за коначних 4:0.

Ђ. Бојанић

Обилић – Бајша 2:1 (0:1)

ЗМАЈЕВО: Стадион у рекреативном центру, гледалаца око 150, судија Шипош (Србобран). Стрелци: Марковић 72. Тепавчевић 74. (Обилић). Батори 34. (Бајша) Жути картони: Јокић, Ковжан, М. Кобиларов (Обилић), Нађхеђеши (Бајша).

ОБИЛИЋ: Антовић, Вујошевић (Ковжан), Лазић, Шћепановић, Н. Кобиларов (Тепавчевић), Јушковић, Крстић (М. Кобиларов), Узелац, Марковић, Илић, Јокић.

БАЈША: Бабин (Стојановић), Тресиглавић (Трајковић), Д. Петровић, Нађхеђеши, Косовац, Будинчевић, Батори (Марјановић), Нађ, Л. Петровић, Јокић, Колунџија.

Обострано чврста и динамична игра обележила је прво полувреме, у којем су гости имали нешто више иницијативе и бољу организацију, што је резултирало голом Баторија у 34. минуту. У наставку сусрета, Змајевчани су заиграли чвршће и знатно организованије, нарочито по средини терена. Преузели су иницијативу, ређале су се шансе, али је мрежа гостију као да је била зачарана.

У 72. минуту уследила је лепа акција Обилића – набачену лопту са десне стране Марковић је рутински спровео у мрежу. Само два минута касније, Тепавчевић се одлично позиционирао у шеснаестерцу гостију и снажним ударцем послао лопту иза леђа голмана Стојановића, поставивши коначан резултат.

Л. Киш

Раднички (Р) – Бечеј 1918 0:2 (0:1)

РАТКОВО: Стадион Радничког, гледалаца 100, судија: Бојин (Падеј). Стрелац: Јаковић у 39. и 76. минуту. Жути картони. Сел, Хасичић и Војиновић (Бечеј).

РАДНИЧКИ: Игњатовић 6, Паљевић 6, Лучар 6,5, Стојановић 6 (Црњански 6,5), Познановић 6, Влајић 6 (Срдановић 6), Милуновић 6,5, Трифуновић 6,5, Агбаба 6 (Стокић 6,5), Бања 6 (Шошкић), Ђорђевић 6.

БЕЧЕЈ: Милованов 7, Ћук 6,5, Татић 7, Дабижљевић 7, Савин 6,5, Јанковић 8 (Вучков), Ђекић 7, Михајловић 6 (Хасичић 6,5), Сел 6,5 (Ковачев), Миливојевић 7,5, Марковић 6,5 (Војиновић 6,5).

Ратковчани су приказали слабу и неорганизовану игру, коју су гости искористили стрпљивом и позиционом игром, чекајући своје шансе. У два наврата, млади Јанковић је постигао голове и свом тиму донео заслужену победу и вредне бодове.

А. Чичић

Резултати : Раднички 1918 (Р) – Бечеј 1918 0:2, Искра – Хајдук (С) 1:1, Хајдук 1912 (К) – Пролетер 4:0, Тиса – Будућност (М) 3:0, ОФК Младост АПА – Раднички 1905 (Б) 3:0, Обилић – Бајша 2:1, Сутјеска – Војводина 0:1, Младост (БП) – Будућност (Г) 2:2.