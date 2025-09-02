ВОША ДРУГА, ОФК БЕЧЕЈ ЧЕТВРТИ: Војвођански лигаши из бечејске општине добро стартовали
Имајући у виду велике промене у ростеру, два војвођанска лигаша из бечејске општине су добро започели нову сезону.
Августовски мини-циклус им је донео добру залиху бодова и самопоуздање пред нове септембарске изазове. Војводина из Бачког Градишта није осетила горчину пораза и са седам бодова је друга на табели, а ОФК Бечеј 1918 са бодом мање је на “коти 4”.
Истина, Градиштанци жале за изгубљена два бода од Обилића на старту сезоне пред својим навијачима (2:2), а Бечејци су могли до бода у Стапару, где су изгубили резултатом 2:1. Међутим, таквих незадовољстава ће и убудуће бити. Ваља приметити да су момци са Тисе у прве две утакмице гостовали.
– Можда неки нису имали поверење у нашу екипу, али смо ми одрадили прве три утакмице добро. Имали смо и повољан распоред, што је допринело постигнутим резултатима. Можда смо могли имати максималних девет бодова да смо искористили шансе против Змајевчана. Сада долазе нови изазови. Тежи, јер су ривали, условно речено, квалитетнији. Међутим, то не значи да се од нас и даље не могу очекивати добри резултати. Ми играмо нашу игру и идемо из утакмице у утакмицу. Мислим да можемо и током септембра да згрћемо бодове на нашу гомилу – оптимиста је тренер Војводине Мирко Давидовић.
Први септембарски изазов Воше је у Гложану, где је дочекује квалитетна Будућност и биће то прави тест актуелног састава у ком је више од половине нових играча и потребно је време да се све коцкице новог мозаика сложе. Потом следи гостовање у Раткову, па се дочекује Бајша и гостује се у Бајмоку.
Бечејци су били велика непознаница пред нову сезону. Изгубили су српсколигашки статус и после осам година нашли се на војвођанском “северу”. Пролећни “дечији вртић” није уливао самопоуздање и током летње паузе екипа је из корена реновирана. Враћени су Бечејци, не сви, који су били расути по околним клубовима, али то није гарантовало боље дане, јер је требало време да се уиграју.
– У паузи између две сезоне дошло је до коренитих промена у клубу. Прво је изабрана нова управа у којој су, углавном, млађи људи, ентузијасти, којима није тешко да се прихвате било којег посла у интересу клуба. Већ се виде одређене промене. Вратили смо наше играче, уредили зидане трибине на стадиону, а монтажне пребацили уз терен са вештачком травом. Играчи осете да смо уз њих и враћају нам на адекватан начин. Жреб нам није ишао на руку јер смо у прва два кола гостовали, од тога у премијерној утакмици у Стапару, одакле се тешко односе бодови, а у преостале две утакмице смо укњижили победе, у Раткову резултатом 2:0 против Падничког 1918 и код куће против Искре из Куцуре резултатом 2:1. Задовољни смо и окрећемо се новим, још тежим, изазовима – јасан је председник клуба Милан Бркљач.
У праву је први човек Бечејаца, јер следе окршаји у Кули против Хајдука 1912, затим треба угостити лидера Тису из Адорјана, па путовати у Апатин и играти против Мадости АПА, а онда угостити Обилић из Змајева.