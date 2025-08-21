overcast clouds
32°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОШИ СЕ ВРАТИО РАНЂЕЛОВИЋ: Неописив осећај, добро смо почели сезону, навијачи – потребни сте нам 

21.08.2025. 12:40 12:42
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Војводина
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Војводина/Ненад Михајловић

Лазар Ранђеловић је поново ту! Веће појачање од њега Војводина тешко да може да добије. 

Повреда због које је био ван терена чак осам месеци остала је иза сјајног фудбалера “старе даме”. Било му је потребно само 17 минута на травнатом тепиху да већ постигне гол! Погодио је у ремију Војводине са Јавором (2:2) и потврдио да наставља тамо где је стао пре него што је морао на принудну паузу.

– Осећај је неописив! После скоро осам месеци… Буквално сам желео само да будем здрав и истрчим на терен после те тешке повреде, а ето дошло је и до тог гола. Јако сам срећан, не могу да опишем и даље тај осећај. Нажалост, нисмо победили, али идемо даље, почетак је сезоне, бићемо све бољи и бољи – почео је Ранђеловић причу за клупски сајт.

Врло брзо можемо да очекујемо Лазара на максимуму.

– Могу рећи да сам спреман! Није то наравно 100 одсто, али из меча у меч ћу доћи до жељеног максимума, за то су ми потребни минути на терену. Биће то ускоро све на највише нивоу, сигуран сам.

Осврт на учинак Воше на старту сезоне доноси доста разлога за задовољство.

– Екипа је јако добро почела сезону! Десет бодова из четири меча, иако смо морали да добијемо и последњи меч, где смо имали два пута вођство, представља добар почетак. Видели смо где и шта смо грешили и нећемо исте грешке понављати у наредним мечевима. Извукли смо поуку. За сада имамо разлога за задовољство, ово је потпуно другачије од прошле сезоне, али полако… Идемо корак по корак и размишљамо само о наредном мечу.

Следи меч против ТСЦ у суботу од 21 час на стадиону “Карађорђе”.

– Скроз другачија утакмица у односу на дуел против Јавора. Квалитетан ривал без дилеме, али ако будемо максимално фокусирани од првог минута и не поновимо грешке из меча против Јавора, можемо до нашег циља, а то су три бода. Као и на сваком мечу.

Није фраза, а није ни прича у празно, већ искрена жеља: што више публике која ће их бодрити у походу на нову победу.

– Пре сваке утакмице позивамо навијаче, јер заиста су нам потребни. Волео бих да у суботу “Карађорђе” буде што пунији. Верујте ми све је потпуно другачије када имамо армију наших навијача иза нас. Навијачи, потребни сте нам – закључио је Лазар Ранђеловић.

Пласман обезедио Sofascore
Вошин кутак фк војводина лазар ранђеловић
Извор:
ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ГОЛМАН ВОЈВОДИНЕ ДРАГАН РОСИЋ ВЕРУЈЕ У СЕБЕ И САИГРАЧЕ: Имамо одличан тим, наставићемо с добрим играма
спорт

ГОЛМАН ВОЈВОДИНЕ ДРАГАН РОСИЋ ВЕРУЈЕ У СЕБЕ И САИГРАЧЕ: Имамо одличан тим, наставићемо с добрим играма

19.08.2025. 14:17 14:22
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВИДИМО ВОШУ У ВРХУ ТАБЕЛЕ И У ЕВРОПИ – Лука Миљевић: Постављен чврст темељ за целу сезону
спорт

ВИДИМО ВОШУ У ВРХУ ТАБЕЛЕ И У ЕВРОПИ – Лука Миљевић: Постављен чврст темељ за целу сезону

19.08.2025. 15:26 15:29
Волим
0
Коментар
0
Сачувај