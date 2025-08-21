ВОШИ СЕ ВРАТИО РАНЂЕЛОВИЋ: Неописив осећај, добро смо почели сезону, навијачи – потребни сте нам
Лазар Ранђеловић је поново ту! Веће појачање од њега Војводина тешко да може да добије.
Повреда због које је био ван терена чак осам месеци остала је иза сјајног фудбалера “старе даме”. Било му је потребно само 17 минута на травнатом тепиху да већ постигне гол! Погодио је у ремију Војводине са Јавором (2:2) и потврдио да наставља тамо где је стао пре него што је морао на принудну паузу.
– Осећај је неописив! После скоро осам месеци… Буквално сам желео само да будем здрав и истрчим на терен после те тешке повреде, а ето дошло је и до тог гола. Јако сам срећан, не могу да опишем и даље тај осећај. Нажалост, нисмо победили, али идемо даље, почетак је сезоне, бићемо све бољи и бољи – почео је Ранђеловић причу за клупски сајт.
Врло брзо можемо да очекујемо Лазара на максимуму.
– Могу рећи да сам спреман! Није то наравно 100 одсто, али из меча у меч ћу доћи до жељеног максимума, за то су ми потребни минути на терену. Биће то ускоро све на највише нивоу, сигуран сам.
Осврт на учинак Воше на старту сезоне доноси доста разлога за задовољство.
– Екипа је јако добро почела сезону! Десет бодова из четири меча, иако смо морали да добијемо и последњи меч, где смо имали два пута вођство, представља добар почетак. Видели смо где и шта смо грешили и нећемо исте грешке понављати у наредним мечевима. Извукли смо поуку. За сада имамо разлога за задовољство, ово је потпуно другачије од прошле сезоне, али полако… Идемо корак по корак и размишљамо само о наредном мечу.
Следи меч против ТСЦ у суботу од 21 час на стадиону “Карађорђе”.
– Скроз другачија утакмица у односу на дуел против Јавора. Квалитетан ривал без дилеме, али ако будемо максимално фокусирани од првог минута и не поновимо грешке из меча против Јавора, можемо до нашег циља, а то су три бода. Као и на сваком мечу.
Није фраза, а није ни прича у празно, већ искрена жеља: што више публике која ће их бодрити у походу на нову победу.
– Пре сваке утакмице позивамо навијаче, јер заиста су нам потребни. Волео бих да у суботу “Карађорђе” буде што пунији. Верујте ми све је потпуно другачије када имамо армију наших навијача иза нас. Навијачи, потребни сте нам – закључио је Лазар Ранђеловић.