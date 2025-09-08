ВРЕМЕ ЈЕ ДА СЕ НЕ ДЕЛИМО НА ЗВЕЗДУ И ПАРТИЗАН – Стара гарда уз „орлове“: Свим срцем уз Србију против „Гордог Албиона“
Они знају како Енглези дишу. Осетили су њихову снагу, али и њихове слабости.
На легендарним теренима као што су Хајбери, Олд Трафорд, Вембли, наши фудбалери су остављали траг, мирис гола, потпис поноса.
Данас, док Србија чека меч године на Маракани, стара гарда устаје поново — не да игра, већ да проговори. Душан Савић, Иван Голац, Милан Јанковић и Предраг Спасић, са различитих крајева света, али истом вером у срцу, шаљу поруку изабраницима селектора Драгана Стојковића Пиксија.
Душан Савић
„Ово је прилика да се направи искорак. Видим да је велико интересовање, очекујем пун стадион, добру атмосферу. Против Енглеске се не игра само за бодове, него за нешто више од тога. Будите физички на њиховом нивоу, али их победите оним што они немају – маштом, потезом, фудбалском луцидношћу. Играјте као тим, играјте срцем. Ово је тренутак да се наплате сви дугови, да се покаже жеља, снага и понос. Уз пуну Маракану и подршку са трибина, да ово буде корак ка повратку једног изгубљеног осећаја – култа репрезентације. Некада се навијало срцем за државни тим, не само за Звезду и Партизан. Време је да се то врати. Да коначно сви заједно, без обзира ком клубу припадамо, почнемо да навијамо за Србију.“
Иван Голац
„Уђите у утакмицу са јасним циљем, да победите. Респект да, али страх никако. Енглези када осете слабост, не стају – дају један, па други, па трећи гол. Зато морамо од првог минута да им пошаљемо поруку да смо равноправни, ако не и бољи. То се не доказује речима, него понашањем и игром на терену. Имамо квалитет, али само колективним духом можемо да направимо резултат. Без повлачења, без панике. Имате публику, имате амбијент какав се ретко доживљава – искористите га. И најважније, уживајте! Играјте фудбал. То је привилегија коју сте заслужили. Без страха, без притиска. Само храбро.“
Милан Јанковић
„Утакмице као што је ова против Енглеске, не признају страх и калкулације. Морате од првог минута прса у прса са њиховим играчима. Нису они толико баук, као што се стиче утисак када се појаве на телевизији. Не гледајте у њихова имена и клубове за које играју. На терену сте сви исти. Ако кренете храбро, ако их притиснете и играте као да је свака лопта последња, имате велике шансе. Фудбал је непредвидив, али захтева веру, дисциплину и срце. Немојте дозволити да вам се понови оно што се нама догодило 1987. године — да будемо бољи, а изгубимо због страха. Играјте слободно, као екипа која зна шта хоће.“
Предраг Спасић
„Испред вас је један од оних мечева који се памте, не само због противника, већ због прилике. Испред вас стоји Енглеска, репрезентација која игра модеран, брз, организован фудбал. Тим који је у последње четири године два пута стизао до финала Европског првенства. Није то више она стара Енглеска која је гађала дугим лоптама. Ово је нова звер. Али и ми смо нова Србија. Имамо гранитну одбрану. Имамо Миленковића и Павловића, борце, лавове који не одустају. Имамо срце и храброст. Понекад један пас, дриблинг, луд потез, мења све. Не чекајте тај моменат, направите га сами. Пикси је по природи победник. Али на терену, ви сте та разлика. Ви сте та искра. Ви сте ти који могу да упишу победу против Енглеза у Београду. Не за статистику. Не за новине. За вас. За све који верују. Време је.“