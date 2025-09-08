Апел да се навија фер и коректно
МИ СМО ГОСПОДА, НЕЋЕ БИТИ ПРОБЛЕМА – „Орлове“ радује распродат стадион за Енглезе: Ово су утакмице које се памте
Фудбалери Србије у уторак у 20.45 часова на стадиону „Рајко Митић“ дочекују Енглеску у квалификацијама за Светско првенство 2026.
Није тајна да се утакмице нашег најбољег националног тима налазе под лупом ФИФА и УЕФА и сваки испад на трибинама подлеже строгим дисциплинским казнама, а најгора је – празне трибине. Поготово што расплет тек следи, јер „орлове“ код куће очекују исто тако важни дуели са Албанијом, односно Летонијом.
– Чуо сам да ће бити пун стадион што ме јако радује – не крије Душан Влаховић, стрелац победносног гола против Летоније. – Сигуран сам да ће бити фер и спортско навијање, јер ми смо господа, тако да верујем да неће бити никаквих проблема. Волимо да играмо у Београду, пред нашом публиком и једва чекам да утакмица почне.
И Никола Миленковић је апострофирао улогу навијача на путу до САД, Канаде и Мексика.
– Ништа не може да ти да ветар у леђа као публика – не оставља дилему Никола Миленковић. – Нама она треба, сада против Енглеске биће важан адут, али исто тако чека нас после меч са Албанијом, где поново желимо пуне трибине. Због тога верујем да ће све протећи фер и коректно. Снага са трибина игра велику улогу, момци то осећају.
Филип Костић је био актер многих великих мечева, а меч са Енглеском је један од оних који ће бити у фокусу фудбалске Европе и света.
– Радује нас огромно интересовање, чули смо да су све карте распродате – истиче Филип Костић. – Меч са Енглеском доноси посебан набој, долази нам у госте једна од најбољих селекција света. Респект и поштовање свакоме, али вера у себе и своје могућности. На терену и трибинама. Заједно можемо много, важно је да све протекне у најбољем реду, јер у октобру нас очекује исто тако важан меч са Албанијом.
Улогу публике у великим мечевима апострофирао је и Милош Вељковић.
– Она ће против Енглеске бити наш 12 играч! Београд ће 9. септембра бити свет, атмосфера на стадиону сјајна. Ово су утакмице које се памте и препричавају. Енглези сада, Албанија сутра. Зато је важно да све прође у духу фер плеја, јер желимо и против Албаније у октобру пуне трибине. Верујем у најбољи сценарио, на терену и трибинама.