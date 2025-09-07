НАЦИОНАЛНИ ТИМ ЈЕ НАШ ПОНОС, ДРУГИ НЕМАМО – ФСС апеловао на навијаче пред Енглеску: Да буде празник спорта и поштовања
Фудбалери Србије играју у уторак у 20.45 часова против Енглеске у Београду у квалификацијама за Светско првенство 2026. у САД, Канади и Мексику.
– У том мечу нашим репрезентативцима је потребна моћна подршка са трибина, а дуги редови још од првог дана продаје улазница, говоре да ће „орлови“ имати 12. играча. Због свега наведеног, али пре свега велике лупе УЕФА и ФИФА под којом се налази Фудбалски савез Србије, прошлости која говори да смо због разних инцидената били предмет дисциплинских мера, апел навијачима да у свет пошаљемо слику која ће бити понос свих нас – наводи Фудбалски савез Србије.
УЕФА и ФИФА су одавно прокламовали списак забрањених ствари (знакова, симбола, застава, звукова, скандирања, политичких парола…) које подлежу санкцијама и ригорозним казнама.
Само за последњих непуних пет година (2021 -2024/25) Фудбалски савез Србије је због разних недозвољених ствари, увреда и дискриминације упућених са трибинама током мечева најбољег националног тима и осталих селекција, кажњен од стране УЕФА и ФИФА 703.375,00 евра што је само око 30.000 евра мање него за претходних 14 година (!), односно период од 2006. до 2020. године.
– Национални тим је наш понос, други немамо и заслужује подршку каква доликује овако важним утакмицама. Желимо да нагласимо вредност и потребу подршке која доприноси стварању позитивне атмосфере на стадиону. Будимо уједињени у љубави према фудбалу, подржимо нашу репрезентацију на прави начин, покажимо поштовање према противнику и химни његове државе, нека утакмица са Енглеском буде празник спорта и поштовања међу ривалима и народима. За Србију! – наводи ФСС.