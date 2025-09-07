УЗ НАВИЈАЧЕ МОЖЕМО ДО ПОБЕДЕ НАД ЕНГЛЕСКОМ – Страхиња Павловић пред историјски дуел: Верујемо у себе
Један од стубова одбране фудбалске репрезентације Србије, Страхиња Павловић, говорио је пред историјски дуел против Енглеске.
Србија у уторак у 20.45 часова на стадиону „Рајко Митић“ у Београду дочекује Енглезе у квалификацијама за Светско првенство 2026.
Говорио је Павловић у разговору за сајт Фудбалског савеза Србије о искуству са претходног Европског првенства, изазовима које доносе дуели са острвским офанзивцима, али и о томе колико се српска репрезентација од тада развила — тактички, ментално и тимски.
Када се сетиш меча у Гелзенкирхену, који су ти моменти остали најдубље урезани у сећање?
– Нажалост, не носимо баш лепе успомене са тог сусрета, јер смо изгубили 1:0. Ипак, била је то прва утакмица на шампионату и имали смо доста добрих момената, нарочито у другом полувремену. Тада смо успели да нападнемо, контролишемо игру и покажемо наш квалитет. Међутим, прво полувреме нисмо одиграли на нивоу, и то нас је коштало бодова.
Као дефанзивац који се често суочава са врхунским нападачима, како би описао дуел са Енглезима – и у тактичком и у физичком смислу?
– Када играмо са три позади, најчешће се суочавам са крилним играчима. А Енглеска има изузетно квалитетна и брза крила. На том претходном мечу није било лако – дуели са Саком су били веома захтевни. Морамо да будемо максимално опрезни и физички беспрекорно спремни, јер нас очекује много трчања и интензивне игре.
Постоји ли неки енглески фудбалер против кога ти је посебно изазовно играти?
– Цела енглеска репрезентација је састављена од врхунских фудбалера. Не бих никога издвајао, јер на свакој позицији имају феноменалан избор, играче који наступају за најјаче европске клубове. То је тим пун квалитета.
Енглески стил игре описује се као брз, директан и физички захтеван. Како се ти припремаш за такав тип противника?
– Утакмица против Енглеске захтева да сваки детаљ буде испоштован на максимално квалитетан начин. Припреме морају бити прецизне, фокус на највишем нивоу, а физичка спремност беспрекорна да бисте могли да испратите њихов темпо игре.
Колико се репрезентација Србије променила од тог Европског првенства – и тактички и ментално? Јесмо ли сада спремнији за овакав изазов?
– Променила се пуно. Имамо нове играче, али је костур екипе остао исти. Много нас је са искуством са тог шампионата. Променили смо и стил – сада играмо опрезније, ослањамо се више на контре и полуконтре. Верујем да и против Енглеске можемо озбиљно да запретимо.
Шта видиш као кључне факторе за успех Србије у предстојећем дуелу?
– Свака утакмица је важна, било да играмо против Енглеске, Летоније или Андоре – бодови су исти. За пласман на Светско првенство потребно је много труда, храбрости и тимског духа. Већ дуго смо заједно, нови играчи су се брзо уклопили и желе да допринесу успеху репрезентације. Ако будемо тим, а нема разлога да сумњам у то, можемо поновити нешто слично као у Лисабону.
Митровић је против Андоре уписао 100. наступ за Србију, а дуго је играо у Енглеској. Очекујеш ли да ће имати посебан мотив?
– Митар увек има посебан мотив. На свакој утакмици жели да се докаже, то стално показује у дресу репрезентације. Зато је и оборио све те рекорде и уписао своје име златним словима у анале српског фудбала. Са нама је дуго, зна како све функционише и мислим да му је сада чак и лакше – осећа се сигурније, а мотив му никад не мањка.
Колико ће искуство Николе Миленковића из Премијер лиге помоћи остатку екипе?
– Блеки је већ неко време у Енглеској и имао је сјајну сезону. Пун је самопоуздања, жели да се докаже против Енглеза, да покаже зашто се о њему толико прича. Његово искуство у Премијер лиги може много да нам помогне, посебно у игри са три позади – зна на шта треба обратити пажњу и на које детаље да се фокусирамо.
Коју поруку желиш да пошаљеш навијачима пред овај важан меч?
– Играмо против једне од најквалитетнијих репрезентација на свету, њихова подршка ће бити од непроцењивог значаја. Знамо да ће стадион бити пун, много је важно да све прође без било каквог инцидента, јер нам и у против Албаније треба спектакуларан амбијент. Заједно можемо да направимо историјски резултат и прославимо велику победу!