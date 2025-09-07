clear sky
ПОЗНАТО КО СУДИ СРБИЈИ И ЕНГЛЕСКОЈ: Француз дели правду у уторак на Маракани

07.09.2025. 12:00 12:03
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Pixabay

Француз Клеман Тирпен одређен је за главног судију утакмице квалификација за Светско првенство између Србије и Енглеске

Тирпенови помоћници биће Николс Дано и Бенжамен Паж, док је за четвртог судију одређена Стефани Фрапар. У ВАР соби седеће Вили Делажо и Жереми Пињар.

Фудбалери Србије дочекаће у уторак од 20.45 часова селекцију Енглеске на стадиону „Рајко Митић“ у Београду.

Енглеска је прва на табели групе К са 12 бодова из четири утакмице, док је Србија друга са седам бодова после три одиграна меча.

 

