ЗА ТРИ МИНУТА ДВА ГОЛА СРПСКОГ ТАНДЕМА: Митровић и Сергеј за славље Ал Хилала

Голове за Ал Хилал постигли су Маркос Леонардо у 18, Александар Митровић у 82. и Сергеј Милинковић-Савић у 85. минуту.

Милинковић-Савић је у 64. минуту ушао у игру, док је Митровић на терену био од 72. минута.

Two goals in three minutes from our Serbians ⚡🇷🇸 pic.twitter.com/ZYPje4S8Iy

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) December 3, 2024